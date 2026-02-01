CorseNetInfos
U tempu in Corsica


La rédaction le Mardi 17 Février 2026 à 07:00

Si quelques nuages persisteront sur la côte ouest de l’île entre Sartène et Porto, le soleil fait son retour sur le reste de l’île ce mardi. Le vent restera toutefois soutenu sur le Cap Corse et dans les Bouches de Bonifacio. Coté températures, une grande douceur est attendue pour un mois de février, et le mercure pourra monter jusqu’à 17 à Aleria et 15 à Bastia.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







