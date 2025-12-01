Corte : Le Père Noël a commencé sa tournée au quartier Purette

A moins de 20 jours de Noël, la place des Purette grouillait de monde ce samedi après-midi. D’habitude si calme, le quartier s’est animé sur le coup de 14 heures avec l’arrivée du Père Noël et de ses lutins qui se promenaient à travers les stands à la rencontre des enfants, mais aussi des grands.



De nombreuses structures gonflables ont été installées dès le matin pour accueillir les plus petits tandis que divers ateliers accueillaient petits et grands pour, par exemple, des séances de maquillage sur le thème de Noël. Et les parents n’ont pas hésité à faire chauffer leurs téléphones mobiles pour immortaliser ces moments en photographiant leurs enfants en compagnie du Père Noël.



Barbapapa, gaufres, gâteaux et autres friandises ont été offerts à tous, tandis que des sandwichs au figatellu étaient proposés aux plus grands. Dans le courant de l’après-midi la municipalité avait également prévu un merveilleux spectacle de magie qui a ravi un public grandissant au fil des minutes.



Cet après-midi festif a été souhaité par le maire, avec la volonté d'animer ce quartier de la ville à cette période festive pour la troisième année consécutive.



Le prochain grand rendez-vous pour les animations liées aux fêtes de Noël aura lieu du 17 au 23 décembre prochain. Il s’agira du traditionnel marché de Noël organisé pat la Fédération des Commerçants et Artisans de Corte. Il se tiendra, comme chaque année, sur l’esplanade du parking Tuffelli.

