Livres : Cinq nouveautés de Noël aux Éditions Clémentine

Créée en 2004 par François Balestriere, Clémentine est au départ une maison d'édition basée à Porto Vecchio dédiée à la carterie, aux guides touristiques sur la Corse, aux livres de photos. Mais bien vite elle s’est étendue à la publication de romans et autres ouvrages dont un secteur jeunesse. Aujourd’hui elle propose un large choix d’ouvrages de qualité, de la littérature jeunesse aux romans en passant par les livres d’art, les dictionnaires ou encore les guides de randonnée en Corse. Leurs produits se trouvent aussi bien en librairie, en grandes et moyenne surfaces, dans les bureaux de tabacs-presses, dans les aéroports…



En cette fin d’année, la récolte propose 5 beaux livres. Tour d'horizon.



1er de ceux-ci, « La visite du Pape François en Corse racontée aux enfants », une bande dessinée de Lisa d’Orazio, Frédéric Bertocchini et Michel Espinosa. Synopsis : Serena et Natale ont adoré leur grand voyage dans le temps et repartent dans cette série pour de nouvelles aventures. Un récit vibrant autour d’un événement historique : la venue du Pape François en Corse. Des préparatifs jusqu’au grand jour, on suit en bulles et en dessins le déroulement de sa visite du 15 décembre 2024. Grâce au livre magique de Serena et Natale, les enfants deviennent les témoins privilégiés de cette journée exceptionnelle, riche en émotions et en rencontres. Un livre illustré captivant qui fait voyager les lecteurs au cœur de l’Histoire, et qui transmet aux plus jeunes les valeurs de partage, de fraternité et d’espérance.



« Les plus beaux villages de Corse – Tome 2 » de Luc Gavache.

Ce deuxième tome de la série sur les villages proposé par Luc Gavache nous invite à la découverte des richesses du patrimoine insulaire, qui plus est dans des régions parfois très reculées loin de l’agitation touristique. Son approche n’est pas seulement esthétique, même si la beauté de ces lieux de vie n’est plus à démontrer, mais ces villages au travers de leurs édifices religieux, de leurs fontaines, de leurs fours collectifs racontent une histoire, celle du Peuple Corse. Les villages sont le cœur battant de notre passé mais aussi une part de ce qui fait l’âme de notre île.



« Les larmes du Tasmania » de Guillaume Stalloni.

Bombay 1887 : Dans quelques jours, le paquebot anglais Le Tasmania, va traverser les océans pour rejoindre Londres. A son bord se mêlent l’équipage de Sa Majesté et les nouveaux lascars indiens, des notables du Rai Britannique et un prestigieux Maharadjah. Mais avant même de lever l’ancre, les trésors destinés à la reine Victoria suscitent les convoitises, et le jeune officier Philip Newman fait l’objet d’une expérience mystérieuse qui lui annonce une catastrophe à venir. Cette illustre croisière de la fin du XIX* siècle, au rythme des traversées et des escales, nous emporte dans les grandes heures des premières compagnies maritimes. Elle nous rappelle aussi qu’en mer, quand souffle la tempête au large de la Corse, tous les hommes quelles que soient leurs conditions, sont exposés aux mêmes souffrances.



« Mon imagier des fruits français-corse » d’Ernestu Papi.

Avec plus de 60 fruits illustrés, cet imagier bilingue invite les enfants à découvrir les fruits en français et en langue corse grâce à des illustrations colorées. L’adaptation d’Ernestu Papi propose une approche ludique et interactive, où les enfants sont invités à découvrir la langue à travers les noms des fruits. Pour prolonger l’apprentissage, il comprend également des devinettes, un jeu de mémoire, une recette gourmande à préparer en famille, ainsi qu’un calendrier des fruits de saison pour apprendre à reconnaître ce que la nature nous offre. Un imagier simple, joyeux et essentiel pour faire vivre la langue corse au quotidien.



Du même auteur « Mes 10 premières comptines en langue corse – Tome 3 ».

A travers ce troisième tome, on retrouve les dix plus belles comptines traditionnelles et populaires de notre enfance, en langue corse, celles qui ont bercé des générations : « La fourmi m’a piqué la main », « Dodo, l’enfant do », « Les petits poissons dans l’eau »…. Loin d’être une simple traduction, Ernestu Papi redonne souffle et fraîcheur à ces chansons familières. Il en respecte l’esprit, le rythme tout en adaptant avec sensibilité les sonorités à la langue corse. Un moment de partage, de transmission et d’éveil, où l’on chante, on rit, on s’amuse. Les comptines, illustrées avec douceur et sensibilité, constituent un point d’entrée idéal pour initier les plus jeunes à leur langue dès les premiers éveils sonores, tout en renforçant le lien affectif à la culture et au territoire.

