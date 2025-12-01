À Ajaccio, la première pension de famille de Corse voit son chantier officiellement lancé

C’est derrière le stade de football du GFC Ajaccio, et sur le site du centre d’hébergement d’urgence social L’Alba à Mezzavia, que s’est déroulée ce vendredi 5 décembre 2025, l’inauguration du chantier d’une structure inédite en Corse : la première pension de famille de l’île. Porté par la Croix-Rouge Française, ce projet, mûri depuis 2017, émerge aujourd’hui concrètement avec la pose de la première pierre, marquant le début de dix-huit mois de travaux pour construire un bâtiment de 1 200 m² répartis sur quatre niveaux et représentant un investissement de 5,4 millions d’euros financés par l’Agence Régionale de Santé de Corse, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, Croix-Rouge Habitat et la Banque des Territoires. Il vient répondre à un besoin identifié depuis plusieurs années : l’absence sur le territoire d’un dispositif pérenne de logement accompagné destiné à des personnes en situation de précarité ayant franchi certaines étapes vers l’autonomie, mais ne pouvant relever ni de l’hébergement d’urgence ni du logement pleinement autonome.
Une orientation que souligne Sandra Rossi, directrice de la Croix-Rouge de Corse-du-Sud : « Ce projet remonte à 2017. Il répond à un diagnostic fait sur le territoire, qu’il manquait de l’offre d’accueil pour le public en fragilité, qui a déjà passé une certaine étape en termes d’autonomie, et qui ne peut plus relever d’un hébergement d’urgence ou du logement autonome ».
29 logements, 4 lits Halte soins santé et 4 appartements de coordination thérapeutique
La future pension de famille proposera ainsi vingt-neuf logements attribués par le SIAO, ainsi que quatre places de Lits Halte Soins Santé et quatre Appartements de Coordination Thérapeutique financés par l’ARS et la DEETSPP, complétant le panel d’accompagnement social disponible à Ajaccio. Contrairement à un centre d’hébergement d’urgence, ce type de structure accueille des personnes disposant de revenus et capables de vivre dans un logement individuel, tout en bénéficiant d’un accompagnement quotidien privilégiant la participation, l’autonomie et la lutte contre l’isolement.
Marc Vanesson, directeur des programmes à la Croix-Rouge Française, inscrit ce chantier dans la continuité de l’action sociale déjà présente sur le site : « Cet engagement de la Croix-Rouge en faveur des plus démunis se manifeste déjà par ce centre d’hébergement d’urgence sociale, qui se trouve juste à côté de la future pension de famille. Il manquait un dispositif de ce type à Ajaccio et on remercie les collectivités et l’État d’avoir travaillé ensemble pour faire émerger ce dispositif qui permet un cadre humain et familial pour aider les personnes à repartir de l’avant. »
« Ajaccio et la CAPA disposeront de tout le panel de logement nécessaire aux personnes en situation de fragilité »
Pour David Frau, vice-président de la CAPA en charge du social, ce nouvel équipement vient compléter une stratégie globale de prise en charge : « Les équipes de la Croix-Rouge de Corse-du-Sud ont rendu beaucoup d’humanité à beaucoup de personnes passées ici. Avec la Ville d’Ajaccio et la CAPA, nous mettons en place tout le panel du logement : accueil de nuit, de jour, hébergement d’urgence. Il ne manquait que la pension de famille, et bientôt ce sera chose faite pour que toutes les personnes puissent être aidées et accompagnées ».
Quant à Laetitia Caille, directrice générale de Croix-Rouge Habitat, elle insiste sur la portée symbolique de cette avancée : « C’est un projet qui était en statu quo depuis plusieurs années et c’est une petite victoire qu’il puisse enfin avancer concrètement. La pension de famille permet d’accompagner de manière très humaine les personnes en situation de grande fragilité et de leur donner un logement avant tout, avec un accompagnement familial et quotidien. ».
À travers cette nouvelle structure, la Croix-Rouge et ses partenaires enrichissent l’offre sociale ajaccienne et renforcent le panel d’hébergement sur le territoire. Sa livraison constituera une étape essentielle dans l’évolution de l’accompagnement des publics fragiles en Corse, offrant un lieu de vie stable, humain et durable à celles et ceux qui en ont le plus besoin
À travers cette nouvelle structure, la Croix-Rouge et ses partenaires enrichissent l’offre sociale ajaccienne et renforcent le panel d’hébergement sur le territoire. Sa livraison constituera une étape essentielle dans l’évolution de l’accompagnement des publics fragiles en Corse, offrant un lieu de vie stable, humain et durable à celles et ceux qui en ont le plus besoin