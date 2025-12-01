À Ajaccio, la première pension de famille de Corse voit son chantier officiellement lancé

C’est derrière le stade de football du GFC Ajaccio, et sur le site du centre d’hébergement d’urgence social L’Alba à Mezzavia, que s’est déroulée ce vendredi 5 décembre 2025, l’inauguration du chantier d’une structure inédite en Corse : la première pension de famille de l’île. Porté par la Croix-Rouge Française, ce projet, mûri depuis 2017, émerge aujourd’hui concrètement avec la pose de la première pierre, marquant le début de dix-huit mois de travaux pour construire un bâtiment de 1 200 m² répartis sur quatre niveaux et représentant un investissement de 5,4 millions d’euros financés par l’Agence Régionale de Santé de Corse, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, Croix-Rouge Habitat et la Banque des Territoires. Il vient répondre à un besoin identifié depuis plusieurs années : l’absence sur le territoire d’un dispositif pérenne de logement accompagné destiné à des personnes en situation de précarité ayant franchi certaines étapes vers l’autonomie, mais ne pouvant relever ni de l’hébergement d’urgence ni du logement pleinement autonome.

Une orientation que souligne Sandra Rossi, directrice de la Croix-Rouge de Corse-du-Sud : « Ce projet remonte à 2017. Il répond à un diagnostic fait sur le territoire, qu’il manquait de l’offre d’accueil pour le public en fragilité, qui a déjà passé une certaine étape en termes d’autonomie, et qui ne peut plus relever d’un hébergement d’urgence ou du logement autonome ».

La future pension de famille proposera ainsi vingt-neuf logements attribués par le SIAO, ainsi que quatre places de Lits Halte Soins Santé et quatre Appartements de Coordination Thérapeutique financés par l’ARS et la DEETSPP, complétant le panel d’accompagnement social disponible à Ajaccio. Contrairement à un centre d’hébergement d’urgence, ce type de structure accueille des personnes disposant de revenus et capables de vivre dans un logement individuel, tout en bénéficiant d’un accompagnement quotidien privilégiant la participation, l’autonomie et la lutte contre l’isolement.