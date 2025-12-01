U tempu in Corsica

CorseNetInfos
La rédaction le Samedi 6 Décembre 2025 à 07:00

Le week-end sera marqué par une alternance entre passages nuageux et éclaircies en Corse. Ce samedi, alors que le temps sera plutôt beau le matin, il se gâtera ainsi dans l’après-midi dans l’Ouest de l’île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







