Barthélemy Guerrini, nouveau chef de centre des sapeurs-pompiers de Calvi

Le Lieutenant Barthélemy Guerini a pris les rênes du centre d'incendie et de secours de Calvi, succédant ainsi au commandant Stéphane Orticoni, désormais en charge du groupement de Balagne. Cette cérémonie solennelle a rassemblé un parterre de personnalités, dont le colonel Pierre Pieri, directeur du sis 2B, le commandant Frédéric Antoine Santoni, Hyacynthe Vanni, président du Sis 2B, ainsi que les maires de Calvi, Lumiu, Montegrossu, I Catari, et la représentante du sénateur Livia Volpei, la conseillère territoriale Frédérique Dansari, et le secrétaire général de la sous-préfecture de Calvi, Frederic Guglielmi.



Le colonel Pierre Pieri, empreint de solennité, a souligné la signification cruciale de ce rituel pour les casernes et les pompiers, marquant la transition d'un chef de centre à un autre. "Ce sont des moments importants et obligatoires de la vie de nos casernes et des nos pompiers. Un chef de centre s’en va, un autre prend la place. C’est un événement très important. Le choix qui est fait doit permettre de laisser de la sérénité pour la suite du commandement. Aujourd’hui, de nombreuses récompenses ont été remises. Des médailles d’ancienneté 40 ans notamment ainsi qu’un médaille d’acte de courage et de dévouements. Et c’est bien de le faire en présence des élus et des populations locales, our que les agents soient mis à l’honneur", a-t-il indiqué.



"C’est une fierté de devenir chef de centre"

À cette occasion de nombreuse récompenses ont été distribués aux sapeurs-pompiers pour leurs années d’anciennetés. Parmi les lauréats, Jean-Jacques Vigneau a été distingué, recevant la médaille de bronze pour son acte héroïque lors de l'intervention mémorable au camping de la Pinède pendant la tempête du 18 août 2022. La deuxième phase de la cérémonie s'est déroulée à la caserne de Calvi.



Le Lieutenant Barthélemy Guerini, originaire des terres de Belgudè, a partagé son parcours exceptionnel, débuté il y a deux décennies en tant que volontaire au CIS de son village natal. Son ascension a été jalonnée par la tutelle bienveillante de l'ancien chef de centre, Frédéric Antoine Santoni, qui l'a encouragé à briguer le concours d'officier. Après une formation à Aix et une expérience en tant que chef de salle au Codis, il est retourné à Calvi en qualité d'adjoint du commandant Stéphane Orticoni, un pompier chevronné depuis 1990, à qui il succède désormais. Guerrini, empreint d'émotion, a exprimé sa fierté de diriger la caserne de Calvi, un lieu qui lui est cher et a partagé ses ambitions en tant que sapeur-pompier professionnel, conscients des défis qui ponctueront son mandat. "C’est une caserne où j’ai fait mes armes. Aujourd’hui c’est une fierté de devenir chef de centre car c’est ma caserne de cœur. Être à la tête de ces hommes qui sont pour la plupart des amis, c’est une telle fierté et mon objectif de sapeur-pompiers professionnel. Avec de nombreux défis qui m’attendent".