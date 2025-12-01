Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Stéphanie Simonpieri ?

Elle s’est lancée un défi autant sportif que symbolique. Le 13 juin dernier, Stéphanie Simonpieri a quitté Calenzana au petit matin, sac sur le dos, déterminée à partir à l’assaut du mythique GR20. 16 jours plus tard, après 180 kilomètres d’effort, elle a bouclé son aventure à Conca, accueillie par une foule de proches émus par sa résilience.
Il faut dire qu’à 56 ans, cette ancienne ambulancière et ex-pompier volontaire à Ponte-Leccia, connaît mieux que personne le poids du mot combat. Diagnostiquée d’un cancer du sein en 2020, aujourd’hui métastasé aux os, elle n’a jamais cessé d’avancer et a toujours gardé un optimisme à tout épreuve. Sportive aguerrie, elle a ainsi souhaité transformer la traversée du GR20 en acte de résistance contre la maladie.
Un défi mené aux côtés de ses anciens collègues du SDIS de Haute-Corse, dans le but de soutenir ceux qui sont eux aussi touchés par la maladie, de leur apporter un message d’espoir et de récolter des fonds pour l’association La Marie-Do, qui accompagne les patients corses atteints de cancers ainsi que leurs familles.
Avec cette aventure hors du commun, Stéphanie Simonpieri a montré à la Corse toute sa force et son courage en 2025. Elle a naturellement été retenue par la rédaction de CNI parmi les personnalités qui ont marqué l’année.
Pour designer la personnalité de l'année nous avons besoin de vous...
C’est vous, lecteurs de CNI, qui allez désigner la personnalité corse de l'année parmi les 12 noms que les journalistes de CNI ont sélectionné à partir des événements qui ont marqué l’actualité insulaire en 2025.
Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.
Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence.
À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site.
Le résultat sera proclamé au tout début de l’année 2026.
