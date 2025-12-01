CorseNetInfos
Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Stéphanie Simonpieri ?


La rédaction le Samedi 13 Décembre 2025 à 16:38

2025 s’achève. Cette année encore, des personnalités ont marqué l’actualité corse par leurs actions et performances exceptionnelles. La rédaction de CNI en a sélectionné 12. Du 13 au 24 décembre, chaque jour, nous vous présentons le portrait de ces personnes qui ont marqué l'année en Corse. Du 25 au 31 décembre, ce sera à vous de choisir parmi ces 12 femmes et hommes, celle ou celui qui incarne le mieux 2025.

La personnalité retenue aujourd’hui est Stéphanie Simonpieri, ancienne pompier volontaire atteinte d’un cancer du sein métastasé, qui a traversé le mythique GR20 en juin dernier au profit de l’association La Marie-Do.



Elle s’est lancée un défi autant sportif que symbolique. Le 13 juin dernier, Stéphanie Simonpieri a quitté Calenzana au petit matin, sac sur le dos, déterminée à partir à l’assaut du mythique GR20. 16 jours plus tard, après 180 kilomètres d’effort, elle a bouclé son aventure à Conca, accueillie par une foule de proches émus par sa résilience.
 
Il faut dire qu’à 56 ans, cette ancienne ambulancière et ex-pompier volontaire à Ponte-Leccia, connaît mieux que personne le poids du mot combat. Diagnostiquée d’un cancer du sein en 2020, aujourd’hui métastasé aux os, elle n’a jamais cessé d’avancer et a toujours gardé un optimisme à tout épreuve. Sportive aguerrie, elle a ainsi souhaité transformer la traversée du GR20 en acte de résistance contre la maladie.
 
Un défi mené aux côtés de ses anciens collègues du SDIS de Haute-Corse, dans le but de soutenir ceux qui sont eux aussi touchés par la maladie, de leur apporter un message d’espoir et de récolter des fonds pour l’association La Marie-Do, qui accompagne les patients corses atteints de cancers ainsi que leurs familles. 
 
Avec cette aventure hors du commun, Stéphanie Simonpieri a montré à la Corse toute sa force et son courage en 2025. Elle a naturellement été retenue par la rédaction de CNI parmi les personnalités qui ont marqué l’année.

