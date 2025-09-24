Feux de forêts : 138 incendies cet été en Haute-Corse et 535 hectares ravagés par les flammes

Le bilan de la campagne estivale de lutte contre les feux de forêts a été présenté ce mercredi 24 septembre, dans les locaux du Service d’Incendie et de Secours (SIS) de Haute-Corse, à Furiani. Une réunion interservices présidée par le préfet Michel Prosic, aux côtés du président du SIS Hyacinthe Vanni, réunissant les principaux acteurs de la prévention et de la lutte contre les incendies.





À l’échelle du département, 138 départs de feux ont été recensés durant la période estivale, soit une hausse de 30 % par rapport à 2024. Au total, 535 hectares sont partis en fumée, un chiffre en légère augmentation, notamment en raison de plusieurs incendies survenus dans des zones difficiles d’accès, ce qui n’avait pas été le cas l’an dernier. Malgré cela, aucune victime n’est à déplorer, aucun bien n’a été endommagé, et seuls quelques pompiers ont été légèrement blessés lors d’interventions. « On peut se féliciter d’une campagne maîtrisée, sans aucune perte humaine et aucun bien détruit », a souligné le préfet, saluant « le professionnalisme des équipes engagées » et « la qualité de la coopération interservices ».





Si l’année 2024 avait été marquée par un été sans vent et peu de journées à risque, les conditions météorologiques ont été bien différentes cette saison : un hiver et un printemps très pluvieux, suivis d’un été particulièrement sec, classé « troisième été le plus chaud jamais enregistré ». Résultat : « une végétation dense » et « des journées à fort vent » qui ont entraîné « huit journées classées à risque élevé, contre une seule l’année dernière. »





L’autre fait marquant reste que la campagne a démarré bien plus tôt, dès la mi-juin, alors que les premiers feux sérieux surviennent habituellement à partir de la mi-juillet. Quatre incendies concentrent à eux seuls « 60 % de la surface consumée » : Linguizzetta (113 ha), Santa Lucia di Mercurio (64 ha), Albertacce (61 ha) et Poggio d’Oletta (43 ha). Malgré cette activité accrue, 80 % des feux ont été maîtrisés avant d’atteindre un hectare, et 95 % des départs d’incendie n’ont pas dépassé les dix hectares.





Un résultat que les autorités attribuent à la stratégie d’attaque rapide des feux naissants, permise par une mobilisation exceptionnelle. « La force sur le département, c'est vraiment l'interservice qui nous permet de nous réunir et d'occuper le terrain en fonction de l'analyse météo, de l'analyse des risques, voire même des zones de pression incendiaire », explique le lieutenant-colonel Octavien Meschini, chef du groupement des opérations du SIS.





Des feux majoritairement d’origine humaine





Si le bilan opérationnel est globalement positif, les autorités restent prudentes, car la saison des feux de forêts n’est pas encore terminée. « Il y aura encore des incendies dans les semaines et les mois à venir », a averti Michel Prosic. Les incendies hivernaux peuvent en effet poser davantage de problèmes que ceux de l’été, en raison d’un manque de moyens disponibles à cette période de l’année. « Les renforts nationaux sont repartis sur le continent, les étudiants ont quitté les casernes… Il faut rester vigilants. »





À ce jour, 83 % des feux recensés en Haute-Corse cet été sont d’origine humaine. Parmi eux, près d’un sur deux serait volontaire, selon les premiers éléments d’enquête. Le préfet précise que « 40 feux sont sous investigation après une procédure ouverte par le procureur de la République ». Le reste des incendies a été causé par « des éléments naturels, comme des impacts de foudre, notamment au début du mois de juin » ou « des actes humains involontaires, lors de débroussaillage ou d’utilisation de machines ».





La question de la prévention, et en particulier des obligations légales de débroussaillement, reste donc plus que jamais au cœur des préoccupations. « À Oletta, certains habitants ont eu peur pour leurs maisons parce que les obligations n’étaient pas respectées », a rappelé le préfet, qui appelle à une prise de conscience collective. « Quand on allume un feu, ce sont peut-être des hommes et des femmes qui vont être blessés, ou pire, dans les services de secours. »



Pour les mois à venir, les efforts vont se poursuivre. Une réunion de retour d’expérience est prévue le 30 octobre prochain, afin d’analyser ce qui a bien ou moins bien fonctionné pendant la campagne 2025. « En attendant, j’en appelle à nos concitoyens : soyez vigilants dans vos activités et dans vos travaux du quotidien, et soyez vigilants sur la mise en place des obligations de débroussaillement. Nous ne vaincrons ce risque majeur que comme ça » , a conclu le préfet.

