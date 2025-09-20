Linguizzetta : départ de feu, plusieurs habitations menacées
le Samedi 20 Septembre 2025 à 14:07
Un incendie s’est déclaré ce samedi après-midi sur la commune de Linguizzetta. Le sinistre a déjà parcouru environ 10 hectares. Plusieurs habitations ainsi que plusieurs hectares de végétation sont actuellement menacés.
Les moyens mobilisés sur place comprennent six camions de lutte contre les feux de forêts, un camion grande capacité et un chef de groupe. L’hélicoptère bombardier d’eau Puma Delta a débuté ses largages sur le flanc droit du feu indqiue le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse.