Incendies dans le Nebbiu : plusieurs domaines viticoles touchés, une enquête ouverte

L’origine du feu reste à établir, mais les conséquences sont déjà visibles dans les vignes. Samedi 2 août, deux incendies se sont déclarés presque simultanément sur les communes d’Oletta et Poggio-d’Oletta, en Haute-Corse. En quelques heures, les flammes ont parcouru plus de 50 hectares de végétation, mobilisant une centaine de sapeurs-pompiers, appuyés par trois hélicoptères bombardiers d’eau. Si aucune victime n’est à déplorer, plusieurs parcelles viticoles ont été endommagées, notamment celles du clos Marfisi et du domaine Leccia, deux exploitations emblématiques de l’AOC Patrimonio.



« Le feu a brûlé le maquis autour de nos parcelles, les pieds de vigne en bordure ont brûlé et les raisins ont pris un gros coup de chaud, certains sentent encore la fumée et d'autres sont déjà en train de pourrir », témoigne sur les reseuax sociaux Mathieu Marfisi du clos Marfisi, lourdement touché par le sinistre. « C’est vraiment triste ce paysage brûlé dans un site classé », déplore le vigneron. À ce stade, l’étendue des dégâts reste difficile à évaluer : « Certaines vignes ont chauffé et les feuilles ont séché. Ça risque d'être difficile pour les raisins d’arriver à maturité », craint-il, en évoquant aussi un risque de dépérissement sur certains pieds.



Au domaine Leccia, le feu a également pénétré une parcelle, laissant des dégâts encore en cours d’évaluation.