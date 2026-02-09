San Martino di Lota - Le festival Rock’in Paese célèbre sa 7e édition ce week-end

Créé en 2018, le festival Rock'in Paese est porté par l’association Ghjuventù di San Martinu. Pour son trésorier, Ronan Massandari, le but de cet événement est clair : « promouvoir le rock en Corse », un genre musical trop peu représenté sur l’île.



Le festival s’inscrit d’ailleurs dans un programme d’animations déjà mené par la mairie de San Martino di Lota tout au long de l’année : « On vient se greffer à ce que fait déjà la commune, parce qu’elle fait des animations dans tous les quartiers », explique-t-il, insistant sur le « soutien matériel et financier très important » apporté par la commune.

L’événement se veut aussi un tremplin pour de jeunes artistes peu connus qui souhaiteraient monter sur scène et se faire connaître, tout en s’offrant une tête d’affiche un peu plus connue tel que le groupe ajaccien Boston Georges cette année.



Mais c’est avant tout l’esprit de village que l’équipe souhaite préserver : « Ne pas perdre cette âme villageoise tout en faisant un festival de rock », résume Ronan Massandari, qui décrit un événement pensé « à taille humaine » et ouvert à toutes les générations. L’objectif de ce festival est aussi économique : donner un coup de projecteur, le temps d’une soirée, aux commerces locaux, aux restaurants et à l’hôtel du village, afin de « développer une mini activité économique ».