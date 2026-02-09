Un homme de 60 ans décède après un plongeon à Lumiu

Alors qu'il profitait d'une baignade entre la plage du Matahari et la tour de Caldanu, sur la commune de Lumiu, un homme de 60 ans a perdu la vie ce mardi en début de soirée après s'être violemment heurté la tête en sautant dans l'eau.



Selon les éléments communiqués par le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), l'accident s'est produit aux alentours de 18h30. Si la victime a rapidement été extraite de l'eau avant l'arrivée des secours, celle-ci se trouvait déjà en arrêt cardio-respiratoire lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur place.



Les sapeurs-pompiers de Calvi, le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique (GRIMA 2B) ainsi que l'hélicoptère Dragon 2B ont été mobilisés afin de tenter de réanimer le sexagénaire. Mais malgré les soins prodigués, celui-ci a finalement été déclaré décédé à 19 h 43.



