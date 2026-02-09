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Propriano - Un plaisancier victime d'un grave malaise héliporté vers l'hôpital d'Ajaccio


MP le Mardi 4 Août 2026 à 21:12

Un important dispositif de secours a été déployé ce mardi en fin d'après-midi dans le port de plaisance de Propriano après le grave malaise d'un plaisancier à bord de son embarcation. Pris en charge par les sauveteurs de la SNSM, les sapeurs-pompiers et le SAMU, il a finalement été évacué par hélicoptère vers le centre hospitalier d'Ajaccio.



(Photo : SNSM Propriano)
(Photo : SNSM Propriano)
Vers 17 heures, les Sauveteurs en Mer du Centre de Sauvetage SNSM de Propriano ont été engagés, sur alerte du CODIS de Corse-du-Sud et du CROSS Corse, afin de porter secours à une personne victime d'un grave malaise à bord de son bateau, qui venait d'accoster au port de plaisance de Propriano.
 
Le patrouilleur de surveillance et de sauvetage de l'Entente intercommunale du Valinco, qui se trouvait à proximité immédiate, a immédiatement été dérouté vers les lieux. En parallèle, un véhicule de secours de la SNSM avec un infirmier à bord ainsi qu'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes des sapeurs-pompiers ont également été engagés.
 
« Rapidement sur place, le premier bilan secouriste a confirmé la gravité de l’état de la victime, nécessitant l’engagement d’une équipe médicalisée du SAMU 2A, qui a pris en charge le patient directement à bord de l’embarcation », indique la SNSM de Propriano.
 
Après avoir été stabilisé, le plaisancier a été évacué en ambulance jusqu'au port de commerce de Propriano. Il y a ensuite été transféré à bord de l'hélicoptère Choucas de la gendarmerie, médicalisé par le SAMU, avant d'être héliporté vers le centre hospitalier d'Ajaccio afin d'y recevoir des soins spécialisés.
 





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