Propriano - Un plaisancier victime d'un grave malaise héliporté vers l'hôpital d'Ajaccio

Vers 17 heures, les Sauveteurs en Mer du Centre de Sauvetage SNSM de Propriano ont été engagés, sur alerte du CODIS de Corse-du-Sud et du CROSS Corse, afin de porter secours à une personne victime d'un grave malaise à bord de son bateau, qui venait d'accoster au port de plaisance de Propriano.
Le patrouilleur de surveillance et de sauvetage de l'Entente intercommunale du Valinco, qui se trouvait à proximité immédiate, a immédiatement été dérouté vers les lieux. En parallèle, un véhicule de secours de la SNSM avec un infirmier à bord ainsi qu'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes des sapeurs-pompiers ont également été engagés.
« Rapidement sur place, le premier bilan secouriste a confirmé la gravité de l’état de la victime, nécessitant l’engagement d’une équipe médicalisée du SAMU 2A, qui a pris en charge le patient directement à bord de l’embarcation », indique la SNSM de Propriano.
Après avoir été stabilisé, le plaisancier a été évacué en ambulance jusqu'au port de commerce de Propriano. Il y a ensuite été transféré à bord de l'hélicoptère Choucas de la gendarmerie, médicalisé par le SAMU, avant d'être héliporté vers le centre hospitalier d'Ajaccio afin d'y recevoir des soins spécialisés.
Le patrouilleur de surveillance et de sauvetage de l'Entente intercommunale du Valinco, qui se trouvait à proximité immédiate, a immédiatement été dérouté vers les lieux. En parallèle, un véhicule de secours de la SNSM avec un infirmier à bord ainsi qu'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes des sapeurs-pompiers ont également été engagés.
« Rapidement sur place, le premier bilan secouriste a confirmé la gravité de l’état de la victime, nécessitant l’engagement d’une équipe médicalisée du SAMU 2A, qui a pris en charge le patient directement à bord de l’embarcation », indique la SNSM de Propriano.
Après avoir été stabilisé, le plaisancier a été évacué en ambulance jusqu'au port de commerce de Propriano. Il y a ensuite été transféré à bord de l'hélicoptère Choucas de la gendarmerie, médicalisé par le SAMU, avant d'être héliporté vers le centre hospitalier d'Ajaccio afin d'y recevoir des soins spécialisés.
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