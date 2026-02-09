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U tempu in Corsica


La rédaction le Mercredi 5 Août 2026 à 07:00

La Corse est toujours placée en vigilance orange canicule et en vigilance jaune orages ce mercredi. Dès le matin, éclaircies et passages nuageux se succèderont, tandis que des orages pourront éclater sur le relief dans l’après-midi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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