A màghjina - Induve campa a memoria di i pastori
La rédaction le Mercredi 5 Août 2026 à 07:05
Au creux de la montagne, les bergeries de Mezzaniva, à Bastelica, veillent sur la vallée depuis des générations. Aujourd'hui encore, leurs pierres racontent en silence la vie des bergers qui, au fil des saisons, ont façonné ces paysages.
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(Photo : Marie-Chantal Morvany)