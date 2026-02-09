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A màghjina - Induve campa a memoria di i pastori


La rédaction le Mercredi 5 Août 2026 à 07:05

Au creux de la montagne, les bergeries de Mezzaniva, à Bastelica, veillent sur la vallée depuis des générations. Aujourd'hui encore, leurs pierres racontent en silence la vie des bergers qui, au fil des saisons, ont façonné ces paysages.
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