Stéphanie Simonpieri, personnalité de l’année 2025 : « Le défi du GR20 m’a changée »

- Vous êtes la personnalité de l’année 2025, un titre décerné par nos lecteurs. Que représente cette distinction pour vous ?



- J'ai déjà été très touchée de faire partie des douze personnes sélectionnées. Au-delà de ça, j'ai été stupéfaite des votes. Je savais que j'avais été suivie pendant ce GR20, mais pas que ça avait touché autant de monde. Je remercie les gens d'avoir voté pour moi, même si j'étais plutôt gênée, parce que tout le monde dans sa catégorie aurait mérité d'être élu personnalité de l'année. Ce titre, je le prends aussi comme un message d'espoir pour tous les malades, pour toutes les personnes qui se battent tous les jours. J'espère que ça va permettre à certaines personnes d'avancer et de continuer à croire en leurs rêves. Même si on est malade, même si ce n'est pas facile tous les jours, je pense qu'il ne faut rien lâcher.





- Vous vous êtes lancé le défi de parcourir le GR20 au mois de juin 2025. Pourquoi vous être lancée dans une telle aventure ?



- Je suis malade depuis 2020 avec un cancer qui s'est métastasé aux os. J'ai choisi de faire ce défi pour l'association La Marie Do parce qu'ils m'ont aidée à un moment donné de ma vie, et j'ai trouvé que c'était vraiment l'association pour laquelle je devais faire ce premier défi. C'est une très belle association avec Catherine Riera, sa présidente, et des gens exceptionnels, 100 % bénévoles, qui aident les malades, que ce soit pour les accompagnements, pour la recherche, c'est énorme. Je sais de quoi je parle parce que je les ai vus à l'œuvre et j'ai vu ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore pour moi. Mais au départ, je ne pensais pas que ça allait avoir un tel impact médiatique.





- Y a-t-il eu un moment où vous avez pensé que vous n’alliez pas y arriver ?



- Oui, ça a été compliqué ! Il faut savoir que je n'avais pas le droit à la chute. Ça a vraiment été compliqué parce qu'il y a des jours où j'ai eu très peur, surtout la première étape. Ensuite, j'ai compris que je pouvais y arriver. En plus, j'étais tellement bien entourée. J'avais une garde rapprochée : Céline, Éric, Yann, Francesca et tous les pompiers... Ils étaient aux petits soins pour moi. Franchement, je ne pouvais que réussir !





- Qu’avez-vous ressenti en arrivant au bout du GR20 ?



- À la fin, c'était compliqué. On s'est arrêtés quelques kilomètres avant, et on savait qu'on touchait au but et que l'aventure se terminait. On savait qu'on avait réalisé un exploit, mais ça a été beaucoup d'émotion, parce que vivre 16 jours ensemble, forcément, ça crée des liens. C'était dur de se séparer après en bas. Le lendemain, ça a été dur, parce qu'il n'y avait plus les personnes autour de moi. Mais c'était vraiment une très belle aventure humaine.





- Vous avez reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Vous attendiez-vous à de tels retours ?



- Pas du tout ! J'ai reçu des messages de toute la Corse et même du continent. Sur le GR20, je croisais des gens que je ne connaissais pas, et ils m'encourageaient. J'ai fait des rencontres très riches, même dans les refuges. Je n'ai pas pu répondre à tous les messages, mais ça m'a vraiment touchée. C'est ça qui m'a permis d'aller au-delà de mes limites, et je souhaite à tout le monde de vivre une telle expérience, parce que ça m'a changée. C'était au mois de juin 2025, et il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ce défi et à tout ce qu'il m'a apporté. Franchement, c'était magique.

