Après le GR20, Stéphanie Simonpieri se lance sur la GT20 au profit de l’association Arc-en-Ciel

(Photos Gérard Baldocchi)
Atteinte d’un cancer du sein métastasé, Stéphanie Simonpieri, 56 ans, avait, en juin 2025, donné une leçon de courage à la Corse en parcourant les 16 étapes du mythique GR20 au profit de l’association La Marie Do. 180 km sur les sentiers de randonnée insulaires, très suivis sur les réseaux sociaux, qui ont fait d’elle la personnalité de l’année de Corse Net Infos.
Un an plus tard, nouveau défi, cette fois-ci à vélo. La GT20, ce circuit de 600 kilomètres tout autour de la Corse.
Départ le 10 juin depuis la citadelle de Bonifacio pour une arrivée le 21 juin à Bastia : « On sera sept sur des vélos, plus l’équipe. On va faire le parcours à notre rythme. On s’est dit que pour le second défi, on allait trouver autre chose. » Pas de compétition, pas de record à battre, mais toujours un seul but : soutenir une association. Cette année, ce sera au tour de l’association Arc-en-Ciel, qui permet de réaliser depuis 35 ans, les rêves d’enfants atteints de cancer et de maladies graves comme des rencontres avec des sportifs, nager avec des dauphins ou encore d’organiser des séjours dans des parcs d’attractions : « C’est 600 kilomètres, on en est bien conscients. On va tout faire pour réaliser ce défi. Chaque coup de pédale sera au profit des enfants », explique Stéphanie Simonpieri avant de passer son message : « Malgré la maladie, malgré les personnes qui se battent dans les hôpitaux avec des traitements très lourds, on peut avoir des rêves. On peut tout faire, ce n’est pas toujours facile. Mais on va tout faire pour y arriver. »
Les étapes dans les différentes communes de l’île seront l’occasion pour Stéphanie Simonpieri de promouvoir l’association Arc-en-Ciel et de récolter des fonds dans les communes étapes. Pour , Joël Bazzali, représentant de l’association pour la zone PACA-Corse : « C’est plus qu’un défi sportif, c’est un message d’espoir. Celui de promouvoir notre association en même temps que la sienne », avant de rappeler son but : « C’est de mettre en avant les pathologies dont souffrent les enfants et leur redonner le droit de rêver. C’est de dire que la résilience est possible, et Stéphanie est une superbe ambassadrice au vu de la situation qu’elle vit. C’est l’image qu’on veut véhiculer pour les enfants : croire que tout est possible malgré la maladie. Elle n’est pas une fin en soi, derrière il y aura une rémission et une vie pour ces enfants. »
Un défi soutenu par Intersport Furiani, qui met cinq vélos à disposition de Stéphanie Simonpieri et de son équipe : « C’est quelqu’un de très courageux, j’ai suivi ses exploits sur le GR20. Je voulais l’aider pour la GT, elle n’avait pas de vélo. Elle m’inspire énormément de courage et elle va courir pour l’association Arc-en-Ciel, pour qui j’ai déjà fait des dons de gants de boxe pour les enfants », conclut Jean-Marie Tosi, le gérant du magasin de sport.
Un défi soutenu par Intersport Furiani, qui met cinq vélos à disposition de Stéphanie Simonpieri et de son équipe : « C’est quelqu’un de très courageux, j’ai suivi ses exploits sur le GR20. Je voulais l’aider pour la GT, elle n’avait pas de vélo. Elle m’inspire énormément de courage et elle va courir pour l’association Arc-en-Ciel, pour qui j’ai déjà fait des dons de gants de boxe pour les enfants », conclut Jean-Marie Tosi, le gérant du magasin de sport.
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