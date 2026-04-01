Après le GR20, Stéphanie Simonpieri se lance sur la GT20 au profit de l’association Arc-en-Ciel

Les étapes dans les différentes communes de l’île seront l’occasion pour Stéphanie Simonpieri de promouvoir l’association Arc-en-Ciel et de récolter des fonds dans les communes étapes. Pour , Joël Bazzali, représentant de l’association pour la zone PACA-Corse : « C’est plus qu’un défi sportif, c’est un message d’espoir. Celui de promouvoir notre association en même temps que la sienne », avant de rappeler son but : « C’est de mettre en avant les pathologies dont souffrent les enfants et leur redonner le droit de rêver. C’est de dire que la résilience est possible, et Stéphanie est une superbe ambassadrice au vu de la situation qu’elle vit. C’est l’image qu’on veut véhiculer pour les enfants : croire que tout est possible malgré la maladie. Elle n’est pas une fin en soi, derrière il y aura une rémission et une vie pour ces enfants. »



Un défi soutenu par Intersport Furiani, qui met cinq vélos à disposition de Stéphanie Simonpieri et de son équipe : « C’est quelqu’un de très courageux, j’ai suivi ses exploits sur le GR20. Je voulais l’aider pour la GT, elle n’avait pas de vélo. Elle m’inspire énormément de courage et elle va courir pour l’association Arc-en-Ciel, pour qui j’ai déjà fait des dons de gants de boxe pour les enfants », conclut Jean-Marie Tosi, le gérant du magasin de sport.