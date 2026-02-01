La Vénus de Campu Fiureddu retrouvera-t-elle un jour la Corse ?

Manon Perelli le Dimanche 8 Février 2026 à 16:46

Lors de la séance de questions orales de l’Assemblée de Corse, le 30 janvier dernier, Core in Fronte, par la voix de Jean‑Noël Profizi, a interrogé l’Exécutif sur un éventuel retour en Corse de la statuette néolithique de Campu Fiureddu, cent ans après son départ de l’île. L'occasion pour Anne‑Laure Santucci, conseillère exécutive en charge de la culture et du patrimoine, de rappeler que la Collectivité travaille de longue date sur ce sujet et d'indiquer qu'une demande de prêt long pourrait prochainement aboutir