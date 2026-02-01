Bientôt un parc agrivoltaïque à Linguizzetta ?

Construire un parc agrivoltaïque à Linguizzetta : c’est le projet que porte Valorem, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Situé sur le secteur de Padulella, au sud-ouest de la commune, ce projet vise à associer production d’électricité solaire et activité agricole sur des parcelles aujourd’hui non exploitées. « On les avait identifiées comme intéressantes en 2024, après une nouvelle réglementation sur l’agrivoltaïsme qui favorise des projets sur des sites agricoles, et notamment sur ceux qui n'ont plus de vocation agricole depuis un certain temps », explique Marion Quarantel-Colombani, cheffe de projet au sein de Valorem. « Dans notre analyse, on avait d'autres critères comme la surface, la distance au raccordement, et cette zone-là est ressortie. »





Concrètement, le projet vise à installer des panneaux photovoltaïques sur 13,5 hectares de terrain, sous lesquels une activité de pâturage ovin serait développée. « Aujourd’hui, les parcelles ne sont pas exploitées. On va introduire un éleveur local de brebis qui a aujourd’hui plus de 200 bêtes entre Tallone et Aleria. » Selon Valorem, un tel dispositif présente de nombreux avantages. « Déjà, c'est plutôt vertueux, parce qu'on va participer à la transition énergétique du territoire. Et en plus, les brebis vont pouvoir bénéficier de l'ombre des panneaux photovoltaïques avec une herbe un peu plus verte et encore plus comestible pour elles, ceci dans un espace clos et sécurisé. »





Un financement participatif pour construire le projet





Le projet prévoit l’installation d’une puissance de 9,5 mégawatts crête, correspondant à une production annuelle de 15 gigawattheures d’électricité et permettant d’alimenter 3 300 foyers sur le territoire. Pour développer son projet, Valorem mise sur le financement participatif. La campagne, ouverte le 12 janvier aux habitants de la communauté de communes de l’Oriente et élargie à toute la Corse à la fin du mois de janvier, a déjà permis de récolter un peu plus de 50 000 euros sur les 200 000 euros nécessaires. « Notre ADN, c'est de co-construire tous les projets avec le territoire et ses acteurs locaux. Ça passe par des ateliers avec les habitants, des moments de concertation, mais aussi par le financement participatif. »



Marion Quarantel-Colombani précise : « Cette dynamique, c'est vraiment pour faire participer les locaux : c'est un projet qui est à proximité de leur domicile, et on se dit qu’il n'y a pas que la commune et la collectivité qui doivent profiter de la valeur de ce parc, et que les riverains peuvent aussi en profiter. » Valorem assure que des « conditions préférentielles » seront accordées aux investisseurs du projet. « Des taux d’intérêt bonifiés sont prévus : les gens qui prêtent de l’argent bénéficieront d’un versement tous les trois mois. Le taux sera de 8 % pour les habitants de la Haute-Corse, et de 7 % pour le reste de la Corse. » La mise en service du parc agrivoltaïque est quant à elle espérée pour 2028 ou 2029.



