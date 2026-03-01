Municipales – Jean-Michel Lamberti : « Notre liste est la seule alternative de droite identitaire à Bastia »

- Vous avez présenté votre liste. Comment la qualifieriez-vous ?

- Notre liste est la seule alternative de droite identitaire et, en réalité, la seule liste de droite cohérente dans cette élection. Contrairement à d'autres candidats et à certaines listes capables de tous les grands écarts opportunistes, nos principaux colistiers n’ont jamais dévié de leur ligne politique. Notre colonne vertébrale est solide ; notre engagement est total.



- Quel bilan tirez-vous de la mandature sortante ?

- Un bilan désastreux : entre saleté et abandon. Le constat est sans appel : un bilan globalement négatif. La saleté s’est installée durablement dans notre commune, doublée d'un laisser-aller inacceptable dans l’entretien de l’espace public. La suppression massive de places de stationnement, sans les parkings promis, asphyxie nos commerces et provoque une désertification du centre-ville. Nos quartiers populaires s'enfoncent dans une « banlieurisation » que nous ne pouvons plus ignorer.



- Quelle est, selon vous, la principale problématique à laquelle Bastia est confrontée ?

- Le « Bastia à deux vitesses ». Nous refusons cette fragmentation entre un centre-ville boboïsé et des quartiers périphériques paupérisés. Contrairement à nos adversaires, nous ne vendons pas de projets pharaoniques qui ne verront jamais le jour. Nous proposons des mesures réalistes dont les Bastiais bénéficieront immédiatement pour sauver l'âme de notre cité.



- Comment comptez-vous y répondre ?

- La reconquête passe par le retour de l’action publique. Nous agirons prioritairement pour la sécurité, la propreté et l’entretien rigoureux des espaces publics. L’autorité doit être restaurée partout pour que chaque Bastiais se réapproprie sa rue.



- Trois sujets dominent cette campagne, le logement, le social et l’insécurité ? Quelles solutions proposez-vous ?

- Priorité aux Nôtres ! Nous appliquerons notre principe fondamental : « Prima i nostri ! » Concernant le logement, les HLM doivent être réservés prioritairement aux Bastiais de longue date, de souche, de cœur ou de travail. Nous nous opposons fermement à l'arrivée de populations à problèmes venues de l’extérieur, qui se fait au détriment des nôtres qui sont dans le besoin. Des dispositifs légaux existent pour aller dans ce sens. Concernant la solidarité, 20 % de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. Nous créerons une aide annuelle pour nos retraités ainsi que le dispositif « U Traculinu » : un service de vente de produits de première nécessité - 20 à 30 % moins chers que dans la grande distribution -, mais aussi des plats cuisinés à bas coûts dans notre cuisine centrale, tout ceci dédié aux retraités et aux personnes en situation de handicap les plus précaires.



- Quels seront les autres axes forts de votre programme ?

- La sécurité ne se négocie pas. Nous mettrons en place : une police municipale armée, entraînée et déployée 24h/24 et 7j/7. Un poste de police dédié à Bastia Sud. La généralisation de la vidéoprotection avec un maillage efficace. Une synergie immédiate entre voirie, entretien et bailleurs sociaux pour garantir la dignité de notre cadre de vie.



- Quelle est la vision de votre commune à 20 ou 30 ans ?

- Une ville épanouie, fièrement corse, civilisée et prospère. Une ville de son temps qui aura su préserver son âme et sa population en refusant la dilution culturelle et le communautarisme. Ce futur n'est possible qu'avec la droite identitaire, qu'avec la liste « Prima i Nostri », Reconquête et Forza Nova.



- Pour revenir au scrutin, quel est, en terme électoral, votre challenge ?

- Notre défi premier est d’entrer au Conseil Municipal. Notre objectif est clair et réaliste : accéder au second tour pour faire entrer au Conseil municipal des élus loyaux mais fermes, qui ne reculeront devant aucun compromis avec le système mis aujourd'hui en place.



​- Quelle sera votre stratégie pour le 2nd tour ? Avez-vous déjà discuté d’éventuelles alliances ? Si vous ne passez pas le cap du 1er tour, qui soutiendrez-vous ?

- Notre principe : la clarté des alliances. Pour l'après-premier tour, nous resterons ouverts au dialogue, mais nous ne transigerons sur aucun de nos principes. Cela exclut tout rapprochement avec des forces politiques « bigarrées », sans colonne vertébrale ou orientées vers la gauche.



- Quel est votre message aux Bastiais ? Pourquoi devraient-ils voter pour vous ?

- Le choix de la civilisation. Le message aux Bastiais est limpide : vous êtes à l'heure des choix. Soit la tiers-mondisation irréversible de Bastia, soit la reconquête de sa corsitude et de sa civilisation. Après 10 ans de mandature « natio-mondialiste », le clan Simeoni a suivi les traces de Macron et Mélenchon : grand remplacement et wokisme. Nous proposons la rupture totale. Pour Bastia, pour les nôtres : Prima i nostri !



Propos recueillis par Nicole MARI.

