A màghjina - "In tarra nostra"
"In tarra nostra! " C’est à cet endroit précis, au terme de leur parcours sur la Balanina, que presque tous les Balanins éprouvent un soulagement en revenant de Bastia, d’Ajaccio ou d’ailleurs. La route s’ouvre alors sur l’immensité de la mer, et le regard découvre soudain l’étendue et le bleu profond de la Méditerranée : un paysage familier qui annonce, effectivement, le retour « in tarra nostra ».
