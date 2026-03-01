CorseNetInfos
A màghjina - "In tarra nostra"


le Samedi 7 Mars 2026 à 07:33

"In tarra nostra! " C’est à cet endroit précis, au terme de leur parcours sur la Balanina, que presque tous les Balanins éprouvent un soulagement en revenant de Bastia, d’Ajaccio ou d’ailleurs. La route s’ouvre alors sur l’immensité de la mer, et le regard découvre soudain l’étendue et le bleu profond de la Méditerranée : un paysage familier qui annonce, effectivement, le retour « in tarra nostra ».
Si, comme MylèneSabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







