Fiera di u Vinu à Porto-Vecchio : deux conférences pour remonter le fil de l’histoire viticole corse

C’est une entrée en matière à la fois sobre et éclairante qui marquera le début de la Fiera di u Vinu 2025 à Porto-Vecchio.ce Jeudi matin, deux conférences gratuites viendront ouvrir le programme sous le signe de l’histoire et de la transmission.



La première, à 16 heures, sera consacrée à la viticulture corse entre 1810 et 1880. Intitulée « Cultiver la vigne sans brusquer la nature », elle sera présentée par Fabien Gaveau, professeur agrégé d’histoire à Dijon et chercheur associé au CNRS. Elle permettra de mieux cerner les pratiques agricoles d’avant la crise du phylloxéra, qui marqua un tournant pour la vigne en Corse comme ailleurs.



La seconde conférence prendra ensuite le relais avec Jean-Marc Venturi, vigneron, ancien président de la Chambre d’Agriculture et figure de la profession. Sous le titre « De la crise au renouveau », il reviendra sur 70 ans de viticulture corse, des années 1950 à nos jours, entre désillusions, luttes collectives et renaissance d’un territoire viticole désormais reconnu.



Ces conférences se tiendront à l’Espace Jean-Paul de Rocca Serra, en accès libre. Elles précéderont le Grand Opening de la Fiera, prévu en soirée sur la place de la République avec un concert du groupe I Brumichesi.