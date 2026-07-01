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Algajola : un motard blessé dans un accident de la circulation


Léana Serve le Lundi 6 Juillet 2026 à 17:10

Un accident impliquant une moto et une voiture a eu lieu ce lundi vers 15h15 sur la commune d’Algajola, sur la RT 30. Un motard en urgence relative a été pris en charge par les pompiers de L’Île-Rousse et évacué sur le centre hospitalier de Calvi.







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