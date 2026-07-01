Ajaccio - Au lycée Saint-Paul, cinq élèves décrochent un diplôme américain et ouvrent une nouvelle fenêtre sur l’international

Pour le lycée Saint-Paul, l’événement avait une saveur particulière. Après deux années de mise en place du programme, l’établissement ajaccien présentait pour la première fois des élèves au High School Diploma, un diplôme américain reconnu à l’international. Et le résultat est sans appel : cinq candidates, cinq diplômes obtenus. Une réussite célébrée ce lundi au Dôme de Paris. « On est arrivés hier avec beaucoup d’humilité et on était très fiers d’être parmi les plus grands établissements de France pour cette remise de diplôme », confie François Grimaldi D’Esdra, chef d’établissement à Saint-Paul. Une première promotion 100 % réussie donc pour l’établissement corse, qui fait désormais partie des rares structures françaises à proposer ce double cursus.



Une fierté d’autant plus forte que cette première promotion était entièrement féminine. Pour le responsable de l’établissement, cette cérémonie a représenté un véritable moment de reconnaissance pour les élèves : « C’était très émouvant parce qu’on a vu nos élèves heureuses, valorisées. On a fait rayonner la Corse, la ville et notre établissement. »



L’année prochaine, le mouvement devrait prendre de l’ampleur puisque dix nouveaux élèves se présenteront à leur tour pour tenter d’obtenir ce diplôme américain.



Un parcours exigeant en parallèle du baccalauréat



Le High School Diploma ne s’obtient pas automatiquement. Le programme demande un investissement important et peut être intégré dès la classe de troisième, mais aussi en seconde ou en première. Les candidats doivent d’abord réussir un test d’entrée, qui évalue notamment leur niveau d’anglais. Une fois admis, les élèves suivent un parcours spécifique avec des enseignants américains : cours individuels, sessions en direct avec des classes européennes et américaines, mais aussi travaux réguliers à rendre tout au long de l’année.



L’obtention du diplôme repose ensuite sur un contrôle continu. L’académie américaine prend notamment en compte certains éléments du parcours scolaire français, dont les bulletins, ainsi que les évaluations réalisées dans le cadre du programme international. Pour cette première promotion, les cinq élèves avaient intégré le cursus en première. Elles vont désormais cumuler deux certifications : le baccalauréat français et le High School Diploma américain.



Au-delà du symbole, ce diplôme représente un véritable atout pour l’avenir des élèves : « Elles vont pouvoir intégrer l’université américaine au même titre qu’un élève américain qui vient d’obtenir son High School Diploma », souligne le chef d’établissement.