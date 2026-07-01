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Incendie du pont d'Ucciani : le feu a parcouru près de 80 hectares, la RT 20 coupée


MP le Mardi 7 Juillet 2026 à 14:18

Un incendie s’est déclaré ce mardi en début d’après-midi sur la commune de Vero, à hauteur du pont d’Ucciani. La RT20 est coupée jusqu’à nouvel ordre. 80 hectares ont été parcourus par les flammes en milieu d'après-midi



Incendie du pont d'Ucciani : le feu a parcouru près de 80 hectares, la RT 20 coupée
Un incendie de végétation s’est déclaré sur la commune de Vero, ce mardi aux alentours de 13h30 à hauteur du lieu-dit pont d’Ucciani.
 
« Le feu est en propagation sur une pente ascendante dans du gros maquis », indique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud. Près de 80 hectares avaient déjà été parcourus par les flammes vers 15h.
 
60 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur place, appuyés dans les airs par un hélicoptère bombardier d’eau lourd et un HBE départemental. Les deux Canadair positionnés à Ajaccio pour l'été, et qui étaient partis en renfort sur les incendies en cours dans les Pyrénées Orientales, sont également arrivés sur place en milieu d'après-midi.  
 
La RT 20 a été coupée dans les deux sens jusqu’à nouvel ordre. Une déviation a été mise en place par la D29. Les autorités demandent à la population de ne pas encombrer les accès. 






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