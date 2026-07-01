Bac 2026 : les premières réactions après l'annonce des résultats

Une attente insoutenable devant les grilles du lycée
Le suspense était palpable devant les grilles du lycée Giocante de Casabianca à Bastia. Parents, élèves et professeurs partageaient tous la même angoisse, la même tension. Tandis que certains ont préféré consulter leurs résultats sur la plateforme Cyclades, quelques minutes avant l’ouverture des grilles, d’autres ont fait le choix plus traditionnel de découvrir leurs résultats en direct, sur les panneaux d’affichages, entourés de leurs camarades.
Après quelques longues minutes d’attente, le portail de l’établissement s’ouvre enfin, libérant une foule de lycéens impatients de lire leurs résultats. À peine les grilles franchies, les lycéens se précipitent vers les panneaux d’affichages pour découvrir le verdict. Devant les listes, l’émotion devient collective : les cris de joie fusent, tandis que, par endroits, les larmes marquent la déception.
Après quelques longues minutes d’attente, le portail de l’établissement s’ouvre enfin, libérant une foule de lycéens impatients de lire leurs résultats. À peine les grilles franchies, les lycéens se précipitent vers les panneaux d’affichages pour découvrir le verdict. Devant les listes, l’émotion devient collective : les cris de joie fusent, tandis que, par endroits, les larmes marquent la déception.
Les premiers bilans
À 11h30 précises, les résultats sont tombés et l’attente a laissé place à une libération de joie. « J’ai eu mon bac ! », « Je suis tellement soulagée ! », « J’ai mon bac avec mention ! »: les exclamations fusaient, suivies par une multitude d’appels téléphoniques pour annoncer la bonne nouvelle aux familles.
Des groupes d’élèves se formaient, chacun comparant ses notes détaillées sur la plateforme Cyclades : « J’ai eu 20 au grand oral ? Je suis choquée ! » s’exclame une jeune bachelière.
La réussite était au rendez-vous, riche en surprises. Adélie, qui visait une mention bien a finalement décroché la mention très bien : « Je pensais avoir mention bien, finalement j’ai la mention très bien, je suis trop contente » confie-t-elle.
Au niveau national, le taux de réussite provisoire du baccalauréat s’élève à 85,5%. Il est « quasi-stable », selon Edouard Geffray, ministre de l’éducation nationale.
Pour les élèves du second groupe, les résultats des épreuves de rattrapage seront publiés le 10 juillet à 13h.
Des groupes d’élèves se formaient, chacun comparant ses notes détaillées sur la plateforme Cyclades : « J’ai eu 20 au grand oral ? Je suis choquée ! » s’exclame une jeune bachelière.
La réussite était au rendez-vous, riche en surprises. Adélie, qui visait une mention bien a finalement décroché la mention très bien : « Je pensais avoir mention bien, finalement j’ai la mention très bien, je suis trop contente » confie-t-elle.
Au niveau national, le taux de réussite provisoire du baccalauréat s’élève à 85,5%. Il est « quasi-stable », selon Edouard Geffray, ministre de l’éducation nationale.
Pour les élèves du second groupe, les résultats des épreuves de rattrapage seront publiés le 10 juillet à 13h.
Place aux différents parcours
Au-delà de la joie immédiate, ce baccalauréat marque surtout le premier pas vers l’enseignement supérieur. Pour ces nouveaux bacheliers, les projets professionnels se concrétisent désormais. C’est le cas de Stella, qui a obtenu le bac avec mention bien, et Andrea, qui a décroché une mention très bien : toutes deux s’apprêtent à entreprendre des études de médecine à Corte. D’autres font le choix de quitter l’île. C’est le cas de Ange, qui grâce à son baccalauréat obtenu avec une mention très bien, intégrera à la rentrée l’ENSA de Marseille pour y poursuivre un cursus d’architecture.
Des parcours variés qui illustrent les ambitions de cette nouvelle génération de bacheliers et les nombreuses voies qui s’ouvrent désormais à eux.
Des parcours variés qui illustrent les ambitions de cette nouvelle génération de bacheliers et les nombreuses voies qui s’ouvrent désormais à eux.
-
Ajaccio - Au lycée Saint-Paul, cinq élèves décrochent un diplôme américain et ouvrent une nouvelle fenêtre sur l’international
-
Incendie du pont d'Ucciani : le feu a parcouru près de 80 hectares, la RT 20 coupée
-
Transition écologique : l'ADEME mobilise les élus corses avec sa Quinzaine du réseau
-
Capu Laurosu : trois personnes secourues après le naufrage de leur bateau
-
Résultats du Bac 2026 en Corse : c'est maintenant sur CNI