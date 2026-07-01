Bac 2026 : les premières réactions après l'annonce des résultats

À 11h30 précises, les résultats sont tombés et l’attente a laissé place à une libération de joie. « J’ai eu mon bac ! », « Je suis tellement soulagée ! », « J’ai mon bac avec mention ! »: les exclamations fusaient, suivies par une multitude d’appels téléphoniques pour annoncer la bonne nouvelle aux familles.



Des groupes d’élèves se formaient, chacun comparant ses notes détaillées sur la plateforme Cyclades : « J’ai eu 20 au grand oral ? Je suis choquée ! » s’exclame une jeune bachelière.

La réussite était au rendez-vous, riche en surprises. Adélie, qui visait une mention bien a finalement décroché la mention très bien : « Je pensais avoir mention bien, finalement j’ai la mention très bien, je suis trop contente » confie-t-elle.

Au niveau national, le taux de réussite provisoire du baccalauréat s’élève à 85,5%. Il est « quasi-stable », selon Edouard Geffray, ministre de l’éducation nationale.

Pour les élèves du second groupe, les résultats des épreuves de rattrapage seront publiés le 10 juillet à 13h.

