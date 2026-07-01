À L’Île-Rousse, la Prévention Routière lance sa tournée d’été pour sensibiliser les vacanciers aux dangers de la route



Entre soleil, plage et départs en vacances, la promenade de la Marinella a pris des allures de village de prévention ce lundi après-midi. L’association Prévention Routière y a donné le coup d’envoi de la cinquième édition de sa tournée estivale, une campagne nationale qui parcourra cette année plus de 70 villes françaises et plusieurs festivals afin de sensibiliser le public aux principaux facteurs d’accidents sur les routes des vacances.

Durant trois heures, habitants et vacanciers se sont succédé sur les différents stands pour tester leurs réflexes, mesurer les effets de l’alcool sur leurs capacités ou encore prendre conscience des dangers liés à l’utilisation du téléphone au volant.



« La période estivale est une période où l’accidentalité augmente », rappelle Hélène Veyron, directrice régionale de l’association Prévention Routière pour la région Sud et la Corse. « On part en vacances, on effectue de plus longs trajets et on a tendance à se relâcher. Les risques liés à l’alcool, à la fatigue ou au téléphone sont présents toute l’année, mais ils sont accentués pendant l’été».



Des chiffres qui rappellent l’urgence

Cette campagne intervient dans un contexte préoccupant. En 2025, 679 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises durant les seuls mois de juillet et août, avec une hausse de 23 % des décès en juillet et de 18 % en août par rapport à l’été 2024.

Des statistiques qui ont conduit l’association à aller directement à la rencontre des vacanciers.« C’est ce qui explique que nous nous installions sur les lieux de villégiature et de festivité. Nous voulons faire passer des messages de prévention là où se trouvent les automobilistes pendant leurs vacances »,souligne Hélène Veyron.



Apprendre en expérimentant

Loin d’un discours uniquement théorique, la tournée mise sur des ateliers participatifs.

Le premier, baptisé “Dose bar - Dose maison”, permet de comparer les quantités d’alcool servies dans un établissement avec celles versées à domicile. « Beaucoup pensent n’avoir bu qu’un seul verre, alors qu’en réalité la quantité servie équivaut parfois à deux ou trois doses réglementaires. La seule façon de savoir si l’on peut reprendre le volant est de souffler dans un éthylotest », explique la directrice régionale.

Autre animation très appréciée, le parcours alcool, réalisé avec des lunettes simulant une alcoolémie de 0,5 ou 1,2 g/l.

Vision troublée, perte d’équilibre, temps de réaction allongé, les participants découvrent concrètement les effets de l’alcool sur leurs capacités.



Le téléphone, un danger souvent sous-estimé

Cette année, la Prévention Routière a également renforcé son message autour du téléphone au volant.

Même lorsqu’il est utilisé via le Bluetooth ou le système intégré du véhicule, il reste une source importante de distraction.

Grâce à un atelier utilisant des buzzers lumineux, les participants mesurent l’allongement de leur temps de réaction lorsqu’ils doivent simultanément répondre à un message.

« Le Bluetooth n’est pas interdit, mais il reste dangereux. Une longue conversation détourne malgré tout l’attention de la route. Quand on ajoute l’écriture d’un texto, le temps de réaction peut être multiplié par trois, voire cinq selon les personnes».



Un public particulièrement réceptif

À peine les bénévoles avaient-ils terminé d’installer leur matériel que les premiers curieux affluaient déjà.

Une affluence qui réjouit Hélène Veyron. « En Corse, nous avons un public très réceptif aux messages de prévention. Les personnes viennent facilement essayer les ateliers et échanger avec nous. C’est exactement ce que nous recherchons».

L’Île-Rousse demeure d’ailleurs une étape privilégiée de la tournée. « La commune nous accueille depuis plusieurs années avec beaucoup de soutien. C’est la première commune corse à nous avoir fait confiance pour cette tournée, c’est toujours un plaisir d’y revenir».



Des ateliers qui marquent les esprits

Parmi les nombreux participants figuraient Gaëtan et Anaïs, venus tester les différents ateliers.

« On a trouvé ça vraiment intéressant », confie Gaëtan. « On voit concrètement ce que ça fait quand on boit. Ça montre à quel point cela peut devenir dangereux».

Pour le jeune couple, c’est surtout l’atelier consacré au téléphone qui a été le plus marquant. « C’est moins l’alcool qui m’a impressionnée que le téléphone. En écrivant un message, j’ai vraiment vu que je mettais beaucoup plus de temps à réagir. Ça fait réfléchir », confie Gaëtan.

Tous deux espèrent que davantage d’automobilistes tenteront l’expérience. « Il faut vraiment essayer ces ateliers. On se rend compte qu’on se croit capable de faire plusieurs choses en même temps alors qu’en réalité on perd énormément en vigilance».