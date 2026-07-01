La radio RCF Corsica célèbre ses 20 ans à Porticcio

Vingt ans d'existence, cela se fête. Créée en 2006 à l'initiative de Mgr Jean-Luc Brunin, la radio RCF Corsica célébrera son anniversaire ce jeudi 9 juillet à Porticcio avec une grande soirée ouverte au public. Un premier rendez-vous qui donnera le coup d'envoi d'une série de manifestations imaginées pour marquer ces deux premières décennies où la radio chrétienne s’est faite une place sur les ondes insulaires.



« 20 ans, c'est une façon de marquer le territoire, de voir de quelle façon on va travailler. Nous avons voulu marquer cet anniversaire exceptionnel avec plusieurs manifestations », explique Philippe Peraut, journaliste à RCF Corsica.



Les festivités débuteront à 19 heures sur la place Saint-Laurent. Après une allocution du cardinal François Bustillo, puis du vicaire général, la soirée laissera une large place aux traditions insulaires. « Nous avons essayé d'organiser une soirée nustrale, en mêlant un petit peu nos traditions musicales et gastronomiques », poursuit Philippe Peraut.



Deux confréries de la microrégion - la Cunfraterna Santa Croci di u Prunelli et la Cunfraterna Santa Croci di Furciolu - ouvriront la soirée en interprétant plusieurs chants dans l'église. À l'extérieur, le groupe Dopu Cena, Pierre-Paul Mondoloni ainsi que Jean-Michel Weber, Michel Solinas et Philippe Peraut et leurs violons se succéderont ensuite sur scène.



Le public pourra également profiter d'un buffet composé de produits nustrali – charcuterie, fromages, migliaccioli – ainsi que de plusieurs stands consacrés à la radio dont les recettes permettront de soutenir RCF Corsica. « La radio vit essentiellement de dons », rappelle en effet Laetitia Pietri, la directrice de RCF Corsica,« Or la conjoncture actuelle est difficile, d'autant plus que nous restons une radio associative. Nous avons besoin du soutien de tous, il en va de l'avenir de la radio », souligne-t-elle.



« RCF Corsica existe depuis 2006. Elle a été créée par Mgr Brunin, puis a connu un nouvel élan en 2012 avec l'arrivée de journalistes professionnels. Elle a depuis gagné fortement en auditorat, notamment depuis la visite du pape et les trois jours de direct que nous avons réalisés sur l'ensemble de l'antenne de RCF, c'est-à-dire jusqu'en Belgique », rappelle Laetitia Pietri. Une progression portée par la ligne éditoriale « Spartimu Gioa, actualité, spiritualité, culture corse et bonne humeur ». Aujourd'hui, RCF Corsica produit six heures de programmes frais et locaux chaque jour. Journaux d'information à 8h, 9h et 12h, émissions consacrées à la culture, au patrimoine, au sport, à la gastronomie ou encore à la spiritualité composent une grille réalisée grâce au travail de ses quatre salariés et d’un intermittent du spectacle.



Récemment, RCF Corsica a également renouvelé sa gouvernance avec l'élection de Claudine Lanfranchi à la présidence, entourée d'un nouveau bureau, avec l'ambition de poursuivre le développement de cette radio associative désormais bien installée dans le paysage médiatique insulaire.



Les célébrations des 20 ans se poursuivront le 19 septembre avec une nouvelle édition de Spiritu Sacru, le festival de chants sacrés organisé tous les deux ans par la radio à la cathédrale d'Ajaccio. « Nous cherchons à pérenniser cet événement », indique Philippe Peraut.