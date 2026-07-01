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A màghjina - Quandu u sole basgia u Vechju Portu


le Mardi 7 Juillet 2026 à 07:14

Les premières lueurs du jour embrasent les façades du Vieux-Port de Bastia, dont les couleurs dorées se reflètent sur le plan d'eau immobile. Entre ciel, pierre et eau, la cité s'éveille lentement, offrant ce spectacle éphémère où le silence de l'aube sublime l'âme de la ville. Un instant de grâce que seuls les premiers rayons du soleil savent offrir.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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