A màghjina - Quandu u sole basgia u Vechju Portu
Les premières lueurs du jour embrasent les façades du Vieux-Port de Bastia, dont les couleurs dorées se reflètent sur le plan d'eau immobile. Entre ciel, pierre et eau, la cité s'éveille lentement, offrant ce spectacle éphémère où le silence de l'aube sublime l'âme de la ville. Un instant de grâce que seuls les premiers rayons du soleil savent offrir.
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