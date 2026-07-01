Élection de Miss Corse 2026 : découvrez les portraits des 9 candidates

Elle a 26 ans et mesure 1m72. Responsable d'un établissement thermal de soins médicaux elle se définit par son naturel, sa simplicité et sa spontanéité.

Profondément attachée aux valeurs familiales et au travail, cette jeune femme sportive, adepte de la course à pied, cultive la persévérance et le dépassement de soi.



Participer à cette élection est l'aboutissement d'un rêve de petite fille : devenir l'ambassadrice de son île pour faire rayonner la forte identité et les valeurs de la Corse à l'échelle nationale.