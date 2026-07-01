Élection de Miss Corse 2026 : découvrez les portraits des 9 candidates

Le 23 juillet, à partir de 20 heures 30, l’espace culturel de Porticcio accueillera la tant attendue élection de Miss Corse 2026. Parmi les 9 candidates en lice, toutes répondant aux critères du Comité Miss France (avoir au moins 18 ans, faire au minimum 1,70 m et avoir une résidence principale en Corse), une seule aura l’honneur de succéder à Manon Mateus, élue Miss Corse en 2025, afin de représenter l’Île de Beauté lors de la grande finale nationale face à 30 autres candidates au mois de décembre.
Lors de cette soirée d’élection de la future Miss Corse 2026, les 9 candidates monteront sur scène, défileront, se présenteront au public ainsi qu’au jury. Seront présentes lors de cet événement Hinaupoko Devèze, élue Miss France 2026, Manon Mateus, élue Miss Corse 2025, ainsi que plusieurs anciennes Miss Corse dont Stella Vangioni, deuxième dauphine de Miss France en 2025. Mariana Bozzi, déléguée régionale du comité Miss Corse, confie d’ailleurs l’importance qu’elle accorde à ces retrouvailles : « Chaque année, je tiens à les faire participer au spectacle pour créer ce lien familial entre les Miss » exprime-t-elle.
Lors de cette soirée, le vote du public sera « capital ». Le public votera pour sa candidate favorite au moyen d’un bulletin. Si une candidate est élue à l’unanimité par le public, son élection pourra être confirmée sans discussion du jury. Dans le cas contraire, les membres du jury délibéreront en prenant en compte le classement issu du vote du public.
Les places pour assister à l’élection sont mises en vente sur le site corsebillet.co ainsi que dans les points de vente associés.
Découvrez maintenant les portraits des 9 candidates sélectionnées que le Comité de Miss Corse a récemment dévoilé sur ses réseaux sociaux.
Lors de cette soirée d’élection de la future Miss Corse 2026, les 9 candidates monteront sur scène, défileront, se présenteront au public ainsi qu’au jury. Seront présentes lors de cet événement Hinaupoko Devèze, élue Miss France 2026, Manon Mateus, élue Miss Corse 2025, ainsi que plusieurs anciennes Miss Corse dont Stella Vangioni, deuxième dauphine de Miss France en 2025. Mariana Bozzi, déléguée régionale du comité Miss Corse, confie d’ailleurs l’importance qu’elle accorde à ces retrouvailles : « Chaque année, je tiens à les faire participer au spectacle pour créer ce lien familial entre les Miss » exprime-t-elle.
Lors de cette soirée, le vote du public sera « capital ». Le public votera pour sa candidate favorite au moyen d’un bulletin. Si une candidate est élue à l’unanimité par le public, son élection pourra être confirmée sans discussion du jury. Dans le cas contraire, les membres du jury délibéreront en prenant en compte le classement issu du vote du public.
Les places pour assister à l’élection sont mises en vente sur le site corsebillet.co ainsi que dans les points de vente associés.
Découvrez maintenant les portraits des 9 candidates sélectionnées que le Comité de Miss Corse a récemment dévoilé sur ses réseaux sociaux.
Candidate numéro 1 : Élodie Nicolai
Elle a 28 ans, elle finalise actuellement son parcours en cabinet pour devenir experte-comptable et commissaire aux comptes.
Femme curieuse, empathique et profondément épicurienne, elle puise son énergie dans le lien social et ses passions variées. Guidée par la devise « réussir pour servir », elle s'engage dans l'aventure Miss Corse pour relever un nouveau défi, mais surtout pour donner du sens à son parcours en portant des messages utiles et positifs pour la société.
Femme curieuse, empathique et profondément épicurienne, elle puise son énergie dans le lien social et ses passions variées. Guidée par la devise « réussir pour servir », elle s'engage dans l'aventure Miss Corse pour relever un nouveau défi, mais surtout pour donner du sens à son parcours en portant des messages utiles et positifs pour la société.
Candidate numéro 2 : Alyssande Garcia
Elle a 20 ans et mesure 1m70. Actuellement étudiante en mode à Paris, cette future styliste fait de la création et de l'élégance ses moyens d'expression.
Créative, sincère et déterminée, elle voit cette élection comme une formidable aventure humaine pour porter haut les couleurs de son île et inspirer chacun à croire en ses rêves.
Créative, sincère et déterminée, elle voit cette élection comme une formidable aventure humaine pour porter haut les couleurs de son île et inspirer chacun à croire en ses rêves.
Candidate numéro 3 : Charlotte Luciani
Elle a 19 ans et mesure 1m75, cette étudiante en BTS tourisme ambitionne de créer sa propre entreprise de guides en pleine nature.
Passionnée par le théâtre et attirée par le mannequinat, elle rêve de l'aventure Miss France depuis l'enfance. Volontaire et déterminée, elle souhaite profiter de cette expérience humaine pour relever de nouveaux défis et promouvoir avec fierté les valeurs, les traditions et l'identité de son île.
Passionnée par le théâtre et attirée par le mannequinat, elle rêve de l'aventure Miss France depuis l'enfance. Volontaire et déterminée, elle souhaite profiter de cette expérience humaine pour relever de nouveaux défis et promouvoir avec fierté les valeurs, les traditions et l'identité de son île.
Candidate numéro 4 : Océane Antonelli
Elle a 19 ans et mesure 1m70. Étudiante en première année de droit, cette jeune femme originaire de Borgo est profondément attachée à ses racines.
Passionnée par la danse et animée par un engagement sincère pour la cause animale, elle se distingue par son grand cœur. Participer à cette élection est pour elle un immense honneur, porté par la volonté de représenter avec fierté et élégance les valeurs de son île
Passionnée par la danse et animée par un engagement sincère pour la cause animale, elle se distingue par son grand cœur. Participer à cette élection est pour elle un immense honneur, porté par la volonté de représenter avec fierté et élégance les valeurs de son île
Candidate numéro 5 : Olivia Santini
Elle a 26 ans et mesure 1m72. Responsable d'un établissement thermal de soins médicaux elle se définit par son naturel, sa simplicité et sa spontanéité.
Profondément attachée aux valeurs familiales et au travail, cette jeune femme sportive, adepte de la course à pied, cultive la persévérance et le dépassement de soi.
Participer à cette élection est l'aboutissement d'un rêve de petite fille : devenir l'ambassadrice de son île pour faire rayonner la forte identité et les valeurs de la Corse à l'échelle nationale.
Profondément attachée aux valeurs familiales et au travail, cette jeune femme sportive, adepte de la course à pied, cultive la persévérance et le dépassement de soi.
Participer à cette élection est l'aboutissement d'un rêve de petite fille : devenir l'ambassadrice de son île pour faire rayonner la forte identité et les valeurs de la Corse à l'échelle nationale.
Candidate numéro 6 : Lilou Andrina
Elle a 20 ans et mesure 1m71. Cette étudiante en BTS Professions Immobilières travaille en alternance dans l'agence familiale, animée par une passion pour le bâtiment transmise par son père.
Sportive accomplie, ambitieuse et bienveillante. Si elle participe à cette élection c'est pour porter la voix de sa génération : elle souhaite mettre en lumière les défis actuels de la jeunesse corse, notamment l'accès au logement et à l'emploi, afin d'encourager des solutions pour un avenir plus serein.
Sportive accomplie, ambitieuse et bienveillante. Si elle participe à cette élection c'est pour porter la voix de sa génération : elle souhaite mettre en lumière les défis actuels de la jeunesse corse, notamment l'accès au logement et à l'emploi, afin d'encourager des solutions pour un avenir plus serein.
Candidate numéro 7 : Anaïs Cesari
Elle a 22 ans et mesure 1m71. Originaire de Pila Canale, actuellement en alternance au GFCA handball où elle est en charge de la communication et du sponsoring.
Elle nourrit depuis toujours un vif intérêt pour l'univers des Miss. Cette élection représente pour elle une opportunité unique de mettre en lumière ses valeurs et de défendre des causes importantes.
Elle nourrit depuis toujours un vif intérêt pour l'univers des Miss. Cette élection représente pour elle une opportunité unique de mettre en lumière ses valeurs et de défendre des causes importantes.
Candidate numéro 8 : Satine Nomary
Elle a 19 ans et mesure 1m76. Elle travaille comme hôtesse de l'air.
Passionnée par les voyages, elle souhaiterait également évoluer dans le milieu du mannequinat en parallèle. Très attachée aux moments partagés en famille et entre amis, elle pratique le volleyball en club et aime jouer du piano sur son temps libre. En se présentant à Miss Corse, elle espère devenir l'ambassadrice de son île.
Passionnée par les voyages, elle souhaiterait également évoluer dans le milieu du mannequinat en parallèle. Très attachée aux moments partagés en famille et entre amis, elle pratique le volleyball en club et aime jouer du piano sur son temps libre. En se présentant à Miss Corse, elle espère devenir l'ambassadrice de son île.
Candidate numéro 9 : Iris Grimaldi
Elle a 26 ans et mesure 1m73. Elle est actuellement en 8e année de médecine, où elle réalise son internat en spécialité anesthésie-réanimation.
Elle est aussi passionnée de mode, pratique le fitness ainsi que le tennis. L'année dernière, elle avait déjà brillé lors de l'élection en terminant lère dauphine de Miss Corse. Avoir frôlé ce rêve de si près n'a fait que décupler sa détermination à retenter cette belle aventure, avec la profonde envie de représenter fièrement son île.
Elle est aussi passionnée de mode, pratique le fitness ainsi que le tennis. L'année dernière, elle avait déjà brillé lors de l'élection en terminant lère dauphine de Miss Corse. Avoir frôlé ce rêve de si près n'a fait que décupler sa détermination à retenter cette belle aventure, avec la profonde envie de représenter fièrement son île.
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