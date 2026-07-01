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Vol de 250 ruches en Castagniccia : un appel à témoins après un préjudice considérable


le Lundi 6 Juillet 2026 à 20:52

Les propriétaires de deux ruchers situés sur la route d'Orezza, environ un kilomètre avant le restaurant A Garanza, sur la droite, ont découvert avec effroi le vol de près de 250 ruches. Les faits se seraient produits entre le 21 juin et le 3 juillet.



Au-delà de la perte financière, les apiculteurs évoquent un véritable drame humain. Des années de travail, de sélection des colonies et d'investissement ont disparu en quelques jours. « C'est une perte financière, matérielle et sentimentale énorme », confient-ils.
Un vol d'une telle ampleur ne peut pas être improvisé. Le déplacement de 250 ruches nécessite des moyens importants, des véhicules adaptés, probablement des 4x4 avec remorques, ainsi que plusieurs personnes.
Les propriétaires lancent donc un appel à témoins. Ils recherchent toute personne qui aurait remarqué, entre le 21 juin et le 3 juillet des allées et venues inhabituelles, notamment de nuit ; des 4x4, utilitaires ou remorques circulant dans le secteur ; un ou plusieurs véhicules transportant des ruches en Castagniccia ou à l'une de ses sorties et l'installation récente d'un important rucher dans la région.
Ils demandent également aux personnes connaissant ce rucher de leur indiquer à quelle date elles l'ont vu pour la dernière fois encore en place.
Même un détail qui peut sembler anodin peut s'avérer précieux pour l'enquête. Les apiculteurs invitent donc toute personne disposant d'une information à se manifester et à partager largement cet appel, dans l'espoir de retrouver leurs ruches et d'identifier les auteurs de ce vol particulièrement dévastateur.

 





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