Transition écologique : l'ADEME mobilise les élus corses avec sa Quinzaine du réseau

La Quinzaine s'est ouverte le 29 juin à Ajaccio, à l'occasion de l'Université des Maires organisée par l'Association des maires de Corse-du-Sud. Une journée jugée positive par l'ADEME, qui a permis de renseigner les élus sur ses dispositifs d'accompagnement et de prendre les premiers rendez-vous dans les communes intéressées. Une dizaine d'élus ont rejoint le réseau à cette occasion. Les projets évoqués étaient largement liés à la production énergétique des communes, avec un réel besoin exprimé en matière d'ingénierie et d'exemples concrets. "Cela donne tout son sens à notre journée de visite organisée à Cozzano", note Léa Maspeyrat.



Le 2 juillet à Bastia, dans le cadre de la COP Corse 2026, l'ADEME a présenté la Mission Adaptation, un dispositif porté avec le Cerema, Météo-France et le CSTB pour aider les collectivités à s'adapter au changement climatique, notamment sur le volet du rafraîchissement urbain. Un enjeu majeur pour une île qui cumule les vulnérabilités méditerranéennes, hausse des températures, sécheresses et incendies, avec celles d'un territoire montagneux dépendant du tourisme. Parmi les priorités identifiées figurent la gestion de l'eau, le risque incendie, le recul du littoral ou encore l'adaptation des villes aux fortes chaleurs. Dans ce contexte de canicule, l'agence a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner une dizaine de collectivités dans le rafraîchissement de leurs établissements scolaires, via l'outil "Plus fraîche ma ville".

