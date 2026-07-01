Transition écologique : l'ADEME mobilise les élus corses avec sa Quinzaine du réseau

Lancé par l'ADEME en 2023, le réseau Élus pour agir rassemble aujourd'hui près de 5 000 élus locaux à l'échelle nationale, dont environ 80 en Corse. Ouvert gratuitement à tous les élus quel que soit leur mandat, il propose formations, visites de terrain, webinaires et retours d'expérience pour faciliter le passage à l'action des collectivités.
En Corse, la dynamique est récente mais réelle : "Nous sommes passés de 50 à 80 membres en seulement quelques semaines depuis l'arrivée de notre chargée de mission collectivité, Déborah Broquère", souligne Léa Maspeyrat, chargée de communication à la direction régionale de l'ADEME Corse. "Cela montre qu'avec une référente pleinement dédiée à l'animation du territoire, la mobilisation auprès des élus peut être concluante."
Ajaccio et Bastia, deux premiers rendez-vous
La Quinzaine s'est ouverte le 29 juin à Ajaccio, à l'occasion de l'Université des Maires organisée par l'Association des maires de Corse-du-Sud. Une journée jugée positive par l'ADEME, qui a permis de renseigner les élus sur ses dispositifs d'accompagnement et de prendre les premiers rendez-vous dans les communes intéressées. Une dizaine d'élus ont rejoint le réseau à cette occasion. Les projets évoqués étaient largement liés à la production énergétique des communes, avec un réel besoin exprimé en matière d'ingénierie et d'exemples concrets. "Cela donne tout son sens à notre journée de visite organisée à Cozzano", note Léa Maspeyrat.
Le 2 juillet à Bastia, dans le cadre de la COP Corse 2026, l'ADEME a présenté la Mission Adaptation, un dispositif porté avec le Cerema, Météo-France et le CSTB pour aider les collectivités à s'adapter au changement climatique, notamment sur le volet du rafraîchissement urbain. Un enjeu majeur pour une île qui cumule les vulnérabilités méditerranéennes, hausse des températures, sécheresses et incendies, avec celles d'un territoire montagneux dépendant du tourisme. Parmi les priorités identifiées figurent la gestion de l'eau, le risque incendie, le recul du littoral ou encore l'adaptation des villes aux fortes chaleurs. Dans ce contexte de canicule, l'agence a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner une dizaine de collectivités dans le rafraîchissement de leurs établissements scolaires, via l'outil "Plus fraîche ma ville".
Cozzano, vitrine rurale de l'énergie locale
Dernier des trois rendez-vous insulaires, la journée de ce 7 juillet se tient à Cozzano, petite commune rurale de 700 habitants érigée en exemple. Malgré des moyens limités, la commune est parvenue à déployer de nombreux projets d'énergie renouvelable : une microcentrale hydroélectrique sur le ruisseau U Mezzanu, une autre sur l'eau potable, des panneaux photovoltaïques en autoconsommation collective et une chaufferie biomasse. "L'ensemble des installations fonctionnent très bien et permettent de réduire les factures énergétiques de la commune", explique Léa Maspeyrat, qui salue un maire "très investi, précurseur et engagé". Après une matinée consacrée à la visite de ces installations, devant une soixantaine de participants, la journée se poursuivra l'après-midi par la présentation des dispositifs d'accompagnement mobilisables par les communes et une formation sur les réseaux de chaleur en milieu rural.
Au-delà de ces trois rendez-vous, l'ADEME espère faire de cette édition un accélérateur. "Nous espérons qu'en ce début de mandat, cette deuxième édition contribuera à créer une dynamique positive en faveur de la transition écologique sur le territoire corse et à faire émerger de nouveaux projets", conclut Léa Maspeyrat. "Notre objectif est que les élus identifient pleinement l'ADEME comme un partenaire de proximité et n'hésitent pas à nous solliciter dès les premières étapes de conception de leurs projets."
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