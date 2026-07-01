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Capu Laurosu : trois personnes secourues après le naufrage de leur bateau


La rédaction le Mardi 7 Juillet 2026 à 11:12

Trois personnes ont été secourues ce lundien fin d'après-midi après le naufrage de leur bateau de pêche-promenade au large de Capu Laurosu, dans le golfe de Propriano.



@Les Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano
@Les Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano
L'alerte a été donnée vers 17 h 40 au CROSS Méditerranée, qui a immédiatement engagé les moyens de la SNSM. Le patrouilleur de surveillance et de sauvetage SNS 7-012 du Valinco, déjà en mission, a été dérouté sur les lieux, tandis que le navire de sauvetage hauturier SNS 17-07 CYRNOS appareillait à son tour.
À leur arrivée, les sauveteurs ont pris en charge les trois occupants du bateau de 6,50 mètres, victime d'une importante voie d'eau. Malgré la mise en œuvre d'une motopompe pour tenter de le maintenir à flot, l'embarcation a fini par sombrer.


L'un des naufragés, victime d'un malaise, a été pris en charge à bord du SNS 17-07 CYRNOS, en liaison avec le SAMU de Corse-du-Sud. Les trois rescapés ont ensuite été ramenés au port de plaisance de Propriano, où ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe médicale. Après examen, la personne victime du malaise a pu regagner son domicile avec sa famille.


En début de soirée, à la demande du propriétaire, une seconde intervention de la SNSM a été menée avec deux binômes de sauveteurs plongeurs de bord. L'embarcation a finalement pu être sécurisée puis remorquée jusqu'au port de Propriano, évitant ainsi sa perte définitive




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