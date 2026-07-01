Ponte-Leccia : le Shop Run de Corsic'Aliment au service de la cause animale

Pierre-Jean Straboni a ouvert il y a quelques années maintenant son entreprise dédiée à l’alimentation animale à Ponte-Leccia et, forcément, il travaille régulièrement avec les responsables des diverses associations qui militent pour la protection des animaux de compagnies. Il connait leurs difficultés et l’investissement de toutes et tous en faveur des chiens et des chats. Il a été touché par l’abnégation de ces femmes et de ces hommes qui se dévouent chaque jour pour que nos amis les bêtes bénéficient de bons repas, d’un suivi vétérinaire et d’une présence réconfortant.

« Certains ont vécu des moments particulièrement difficiles auprès de maîtres qui ne les nourrissait qu’une fois par semaine et qu’ils gardaient attachés sous le soleil, par exemple. C’est pourquoi, j’ai voulu venir en aide à ces associations en proposant un concept qui existe déjà ailleurs, mais qui n’a jamais été mis en place en Corse », a expliqué le jeune entrepreneur.





Ce concept c’est le Shop Tun ! Il s’agit de donner un temps aux responsables des associations comme U Ghjattinu di Corti, le Refuge Cani Corsi ou encore Wany the poo, une association internationale spécialisée dans le sauvetage des animaux après les incendies, et de leur permettre de récupérer des sacs de croquettes. « Nous avons installé un tapis rouge, pour ne pas courir dans la terre, et les membres de chaque équipe avaient 40 secondes pour récupérer un maximum de sacs. Mais au préalable, nous leur avons proposé un quizz de culture générale et à chaque bonne réponse, ils bénéficiaient de 5 secondes supplémentaires. La soirée s’est déroulée dans une excellente ambiance et chaque association a pu bénéficier de plusieurs sacs de croquettes pour leurs protégés. Les associations ont amené des jeunes sportifs avec eux pour participer à cette opération, et celles qui n’avaient pu avoir personne, nous nous sommes prêtés au jeu et nous avons couru pour elles. Et vu le succès de cette opération de solidarité, nous allons renouveler l’opération », a indiqué Pierre-Jean Straboni qui a ajouté que cet événement a été « fort en émotion puisque certains ne se connaissaient pas. Chacun a pu raconter le quotidien de son association avec des témoignages parfois très émouvants sur le sauvetage de chiens ou de chats ».





Après l’effort est venu le moment du réconfort et Pierre-Jean Straboni a organisé un buffet avec des boissons et de la charcuterie. « Ce fut une première expérience très intéressante que nous renouvèlerons tous les ans car nous sommes très impliqués dans l’aide aux associations en faveur de la protection animale. Je dois ajouter enfin, que les associations qui ont participé à cette manifestation auront la possibilité de bénéficier d’une campagne de promotion sur les aliments en septembre prochain ».





Pour réaliser cet évènement, n’a bénéficié d’aucune aide de la part des entreprises qui confectionnent les aliments pour les animaux, « c’est simplement de mon initiative car j’ai été touché par le vécu de celles et ceux qui s’impliquent quotidiennement dans la défense du bien-être animal ».

