Résultats du Bac 2026 en Corse : c'est maintenant sur CNI

C’est le grand jour pour 2 189 élèves de terminale au sein de l’Académie de Corse qui découvrent aujourd’hui leurs résultats du baccalauréat. Les résultats, mis en ligne progressivement selon les académies, sont attendus dès 11h30 en Corse pour les filières générale, technologique et professionnelle. Affichés devant les établissements scolaires, ils peuvent également être consultés en ligne, sur le site de l’Académie de Corse. Pour rappel, le taux de réussite au baccalauréat dans l’académie était de 94,9 % l’année dernière.





Pour connaître les résultats du baccalauréat général et technologique



Pour connaître les résultats du baccalauréat professionnel





Les sessions de rattrapage





Les candidats dont la moyenne est comprise entre 8 et 10 sur 20 sont quant à eux convoqués aux épreuves de rattrapage. Elles se dérouleront jusqu’au jeudi 9 juillet, et au plus tard jusqu’au vendredi 10 juillet à midi.

