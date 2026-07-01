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Résultats du Bac 2026 en Corse : c'est maintenant sur CNI


Léana Serve le Mardi 7 Juillet 2026 à 11:35

C’est le grand jour pour 2 189 élèves de terminale en Corse qui découvrent leurs résultats du baccalauréat à partir de 11h30. Découvrez-les avec nous.



Archive CNI
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C’est le grand jour pour 2 189 élèves de terminale au sein de l’Académie de Corse qui découvrent aujourd’hui leurs résultats du baccalauréat. Les résultats, mis en ligne progressivement selon les académies, sont attendus dès 11h30 en Corse pour les filières générale, technologique et professionnelle. Affichés devant les établissements scolaires, ils peuvent également être consultés en ligne, sur le site de l’Académie de Corse. Pour rappel, le taux de réussite au baccalauréat dans l’académie était de 94,9 % l’année dernière.
 

Pour connaître les résultats du baccalauréat général et technologique

Pour connaître les résultats du baccalauréat professionnel
 

Les sessions de rattrapage
 

Les candidats dont la moyenne est comprise entre 8 et 10 sur 20 sont quant à eux convoqués aux épreuves de rattrapage. Elles se dérouleront jusqu’au jeudi 9 juillet, et au plus tard jusqu’au vendredi 10 juillet à midi.





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