Corte - Benjamin Roubiol en grandissime favori sur le Restonica Trail by UTMB

En ville, dans les commerces, dans les bars, dans les restaurants les discussions tournent autour du Restonica Trail by UTMP. Jeunes et moins jeunes spéculent autour des potentiels favoris, évoquent la chaleur ou les possibles orages et se demandent si les records pourraient tomber?

On sent une effervescence exceptionnelle autour de l’événement le plus important de l’année pour Corte et pour la Corse avec ses 5 200 engagés ! Au point que la coupe du Monde de football passe au second plan…

D’ailleurs à l’heure du départ de l’Ultra Trail di Corsica jeudi à 23 heures, au moment où l’équipe de France affrontera le Maroc en quart de finale, il n’est pas du tout certain que les écrans géants soient allumés dans les bars. Les images et le son en seraient de toute façon occultés et couvert par l’ambiance qui sera à son paroxysme pour accompagner les près de 800 participants de l’Ultra Trail di Corsica et ses 110 km.





Parmi les athlètes déjà installés à Corte, on compte Benjamin Roubiol, le grandissime favori sur les 69 km du Restonica Trail, champion du Monde de trail long en 2023.

Victime d’une blessure lors de l’édition de 2023 de l’UTC, le Savoyard avait été contraint à l’abandon au 60e kilomètre, alors qu’il était dans les pas de Lambert Santelli. Le jeune athlète de 27 ans vient-il donc prendre une revanche à Corte ? « Pas du tout », affirme-t-il, « la Corse me tient à cœur puisque j’y viens régulièrement et y compte de nombreux amis et j’ai inscrit cette course au programme de ma préparation. En 2023, ce n’est pas ma blessure qui m’a fait arrêter, mais un manque de récupération après mon titre de champion du Monde obtenu juste un mois plus tôt. Je savais que la montagne Corse était difficile, mais j’ai voulu tenter quand même. Malheureusement, j’ai dû baisser les bras, j’ai explosé face à Santelli et l’allure de folie qu’il a imposé ».





Arrivé ce mardi matin à Corte, Benjamin Roubiol y a rejoint un ami cortenais : « Augustin Vienne, que tout le monde connait à Corte sous le surnom de Carafucciu, m’attendait pour me conduire dans mon logement. Nous allons déjeuner avant de rejoindre des amis ce soir pour un repas entre potes ». Benjamin Roubiol s’est établi un programme d’entraînements « légers » pour arriver en pleine forme samedi matin et prendre le départ à 4h30 pour les 69 km du Restonica Trail. « Je vais profiter de la rivière, prendre le frais mais aussi courir un peu, sans forcer, autour de Corte. Je veux simplement poursuivre un programme de récupération après un début de saison chargé. Je me sens bien et je suis capable de faire une bonne course. Mais l’objectif est de profiter de ma semaine à Corte. C’est une course qui me fait plaisir et ce n’est pas un objectif de performance », a enchaîné Benjamin Roubiol qui connait parfaitement le parcours pour l’avoir fait régulièrement lors de ses venues en Corse. La chaleur annoncée dans les jours qui viennent, certainement plus élevée que l’an passé, n’aura pas d’impact sur le Savoyard qui « aime bien, d’autant que nous partirons très tôt avec de la fraîcheur donc. Nous aurons le temps de bien nous hydrater sur la première partie du parcours. C’est aussi pour cette raison que je suis arrivé quelques jours avant, histoire de bien m’acclimater aux températures estivales de Corte ».

Benjamin Roubiol est originaire de Moûtiers, en Savoie. Il a débuté le trail très tôt pour obtenir son premier succès en 2020 sur l’Ultra Trail de Belledonne, dans les Alpes. Dès lors, il enchaîne les performances avec surtout un premier titre de Champion du Monde des trails longs obtenu le 9 juin 2023 à Innsbruck. Il remporte ensuite les 58 kms de la Drôme, « Sur les traces des Barons », en avril 2024. En 2025, Benjamin Roubiol, après s’être imposé sur le Trail des Celtes et sur le High Trail Vanoise, a été vice-champion du Monde sur les 82 kms du World Mountain and Trail Running, à Canfranc, en Espagne, le 27 septembre dernier en terminant ex-aequo avec son ami Louison Coiffet qu’il salue d’ailleurs « pour son exceptionnel record sur l’Ultra Trail di Corsica en 2024 en 14h45’09’’. Il a même pulvérisé le record de Lambert Santelli ». Enfin, le Savoyard a été vice-champion de France sur le Trail du Ventoux le 29 mars 2026.

Il est donc certain que Benjamin Roubiol sera le grand favori des 69 km sur Restonica Trail samedi !