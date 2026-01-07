Restonica Trail by UTMB : 6 épreuves au programme du plus important trail insulaire

On pensait que le record impressionnant établi par Benjamin Santelli en 2024 tiendrait quelques années avant de tomber. Mais le jeune pensionnaire de 24 ans de l’équipe de France de trail, Louison Coiffet, a déjoué tous les pronostics l’an passé. Sur ce parcours des plus sélectifs avec ses 110 km pour 7 200 mètres de dénivelés positifs on a vu une fusée s’élancer en tête dès le départ pour ne jamais rien lâcher et pour terminer en un temps fabuleux de 14h45’09’’ !





Le départ des plus de 700 inscrits, sans compter les relais à deux et à quatre, aura lieu, comme chaque année, le jeudi 9 juillet à 23 heures depuis le cours Paoli dans une ambiance de folie. Les athlètes seront accompagnés par la battucada Samb’Avà et s’élanceront depuis le haut du cours Paoli en traversant une forêt de fumigènes, histoires de leur donner du courage avant d’attaquer la première côte en avalant 1 700 mètres de dénivelés positifs jusqu’aux bergeries d’E Padule, éclairés par leurs lampes frontales. Ils traverseront ensuite Aleri direction Pinadellu et Capizzolu avant de descendre sur Calacuccia aux premières lueurs de la matinée, pour les plus rapides. Histoire de se ressourcer quelques instants au 4e point de ravitaillement pour attaquer une montée cassante vers le point le plus haut du parcours, à savoir Bocca Crucetta à 2 454 mètres d’altitude. Ballone, Ciottulu, Ciattarinu puis l’Inzeche en basculant dans la vallée de la Restonica direction Bocca Soglia, les lacs de Capitellu et du Melu pour entamer la descente vers les bergeries des Gruttelle pour un nouveau ravitaillement qui s’avérera important avant d’attaquer la dernière montée de l’épreuve, et certainement la plus pénible après plus de 11 heures de course, vers le plateau d’Alzu et un retour dans la vallée du Tavignanu pour les derniers 12 kilomètres de course !





Mais attention, cette année les conditions de course s’annoncent encore plus difficiles et pénibles que les années précédentes puisqu’un nouvel épisode de canicule serait annoncée par les prévisionnistes de Météo France durant cette période du trail. Les organisateurs pensent d’ores et déjà à installer d’autres points de ravitaillements pour la sécurité des athlètes. Le premier ne devrait pas franchir la ligne d’arrivée avant 14 heures, le vendredi 10 juillet, à moins que le record ne soit une nouvelle fois pulvérisé cette année…





Notons que ce jeudi dès 18 heures auront lieu les traditionnelles courses pour les enfants qui devraient être, une fois encore, plusieurs centaines à participer à ces épreuves dans diverses catégories.

Le Giru di Tumbone aura lieu le vendredi 10 juillet à 18 heures, depuis le rond-point de la mairie de Corte. Les 1 200 inscrits traverseront d’abord une forêt de chênes et profiteront d’une fraîcheur toute relative avant d’entamer une grande montée sur 400 mètres de dénivelés positifs avant une descente et une nouvelle grimpette sur 250 mètres de D+ et un retour sur Corte sur un sentier roulant tandis que le soleil aura décliné.





Place ensuite au départ du Restonica Trail et de ses 69 km de course pour 3 950 mètres de dénivelés positifs. Le départ aura lieu à la fraîche à 4h30. Un départ qui se fera en deux temps compte tenu des 1 800 inscrits ! Dès les premiers kilomètres dans la vallée du Tavignanu seront particulièrement exigeants jusqu’au lac du Ninu sur des sentiers carnés et en avalant rapidement plusieurs centaines de mètres de dénivelés positifs. Les athlètes atteindront ensuite le point le plus haut du parcours à 2 300 mètres avant de basculer vers la Restonica et ses lacs via les bergeries des Gruttelle où la pause fraîcheur et la restauration seront des plus appréciées avant de s’attaquer à la montée vers le plateau d’Alzu. Retour donc dans la vallée du Tavignanu avant de rejoindre Corte par le Russulinu et Antia où les athlètes pourront se rafraîchir à la fontaine et dans le petit ruisseau traversant le sentier.





Enfin, les 1 800 inscrits du Tavignanu Trail s’élanceront également en deux vagues depuis le rond-point de la mairie sur le coup de 6h30. Les 33 km de course pour 2 400 mètres de dénivelés positifs dont 1 400 mètres dès le départ pour seulement 6 km de course vers les bergeries d’E Padule en direction d’Aleri puis le plateau d’Alzu avant d’entamer la descente vers Corte par le ruisseau de Castagnolu pour les 13 derniers kilomètres de course.





Enfin, ce même samedi 11 juillet, on attend également plusieurs centaines de participants pour la marche solidaire baptisée « l’Andata ». Une marche longue de près de 6 kms dans la vallée du Tavignanu organisée cette année au profit de l’association « Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France ». Cette marche permettra de choisir entre la version longue et la version courte après 2,6 km.

