Corte s'engage officiellement en faveur du don d'organes

À Corte, la mobilisation en faveur du don d’organes franchit une nouvelle étape. Ce vendredi matin, la Ville a officiellement signé la charte « Ville ambassadrice du don d’organes », aux côtés du centre hospitalier Corte-Tattone, de l’Université de Corse et du collectif Greffes+. Un engagement commun destiné à mieux informer la population et à faire progresser la sensibilisation autour du don d’organes et de tissus.



Autour du maire de Corte, le Dr Xavier Poli, étaient réunis Charlotte Lhomme, directrice du centre hospitalier Corte-Tattone, Catherine Giacomoni, vice-présidente de l’Université de Corse, Anne-Charlotte Santelli, représentante en Corse de l’association Grégory Lemarchal, ainsi que le Dr Didier Hève, président de l’Association française des familles pour le don d’organes et membre du comité de direction du collectif Greffes+.



Avant la signature, Xavier Poli a tenu à exprimer son émotion. « En tant que maire, et surtout en tant que médecin, je suis fier que cette charte soit signée », a-t-il déclaré. Pour lui, le don d’organes est indissociable du don de soi. « C'est un élément prépondérant du bien vivre ensemble, de faire société ensemble. Et au bout de ce don de soi, il y a ce don d’organes. Qu’y a-t-il de plus beau que de faire don d’une partie de soi pour sauver une vie ou permettre à quelqu’un de mieux vivre ? ».



Honoré de voir Corte devenir ville ambassadrice, le maire a également souhaité que cette signature débouche sur des actions concrètes afin que « celles et ceux qui ont besoin d’un don d’organes puissent en bénéficier dans les meilleures conditions et surtout dans les meilleurs délais ».



Au-delà de cette signature symbolique, les quatre partenaires s'engagent à déployer une vaste campagne d'information. Des supports de communication seront installés dans les espaces publics, sur les parkings ainsi qu'aux abords de la mairie. Une sensibilisation qui passera également par les réseaux sociaux et les sites internet des différents partenaires.



Pour Catherine Giacomoni, cette mobilisation doit avant tout permettre de libérer la parole. « Le don d’organes est important et nécessaire. Tout comme il est nécessaire de se le dire et d’en informer ses proches », a-t-elle souligné. Dès la prochaine rentrée universitaire, des campagnes de sensibilisation seront ainsi menées auprès des étudiants, des enseignants et des personnels afin que chacun puisse échanger sur ce sujet avec son entourage.



Même volonté du côté du centre hospitalier Corte-Tattone. Charlotte Lhomme a annoncé que plusieurs actions seraient rapidement mises en place, notamment à l'occasion de la Journée nationale du don d'organes, le 22 juin prochain, avec un objectif clair : informer le public et lutter contre les idées reçues qui entourent encore le prélèvement d'organes.



Le Dr Didier Hève a pour sa part mis en exergue quelques chiffres qui illustrent les enjeux. En Corse, près de 150 personnes sont actuellement en attente d'une greffe. Il a également rappelé que, selon la loi de bioéthique de 2004, chacun est considéré comme donneur présumé, sauf s'il a exprimé son refus de son vivant. Toutefois, avant tout prélèvement, les équipes médicales interrogent systématiquement les proches afin de connaître la volonté du défunt. « Malheureusement, lorsque la famille répond qu'elle ne sait pas, cela signifie que nous ne pouvons pas prélever », a-t-il regretté. « C'est pour cette raison qu'il y a encore trop de personnes qui attendent une greffe et trop de vies perdues faute d'en avoir simplement parlé avec ses proches». D'où l'importance, selon lui, du message porté par cette charte : « Entre proches, on se le dit ».



Le président de l'Association française des familles pour le don d'organes a toutefois tenu à souligner un point encourageant : la Corse demeure la région française où le taux d'opposition au prélèvement est le plus faible, avec 25 %, contre 32 % en moyenne sur le continent.



À travers cette charte, la Ville de Corte, le centre hospitalier Corte-Tattone et l'Université de Corse s'engagent désormais à promouvoir durablement le don d'organes auprès de leurs personnels, des étudiants, mais aussi de l'ensemble des citoyens. Une mobilisation collective qui poursuit un objectif simple : mieux informer, favoriser le dialogue au sein des familles et, à terme, permettre de sauver davantage de vies.

