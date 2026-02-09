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Sartène- Début de noyade à Senetosa


La rédaction le Mercredi 5 Août 2026 à 21:46

Une femme de 80 ans a été victime d'un début de noyade ce mercredi matin sur la plage du phare de Senetosa, sur la commune de Sartène. Secourue par la SNSM de Propriano et une équipe médicalisée, elle a été évacuée par hélicoptère vers le centre hospitalier d'Ajaccio.



(Photo : SNSM de Propriano)
(Photo : SNSM de Propriano)
Une importante opération de secours s’est déroulée ce mercredi matin, sur la plage du phare de Senetose, à Sartène, où une femme de 80 ans a été victime d'un début de noyade.
 
Alertés vers 11 h 40 par le CODIS de Corse-du-Sud et le CROSS Corse, les Sauveteurs en Mer du Centre de Sauvetage SNSM de Propriano sont intervenus pour lui porter secours.  « Grâce à sa proximité immédiate, le patrouilleur de surveillance et de sauvetage SNS 731 a rejoint la victime en quelques minutes, où un témoin avait déjà entrepris les premiers gestes de secours », souligne la SNSM de Propriano ajoutant que le SNS 714 du Centre de Sauvetage SNSM de Propriano, avec des secouristes et un infirmier à son bord a également été engagé. Dans le même temps, l'hélicoptère CHOUCA de la gendarmerie, médicalisé par une équipe du SAMU 2A, faisait route vers les lieux.
 
Les premiers soins ont été prodigués à la victime directement sur la plage, avant qu'un bilan ne soit transmis au CODIS 2A et au SAMU par téléphone satellitaire. À l'arrivée de l'équipe médicale, la victime a été conditionnée avant d'être héliportée vers le centre hospitalier d'Ajaccio.
 
Une opération qui se termine bien, grâce à la réactivité des secours. « Dans ce type d'intervention, chaque minute compte, et la réactivité des moyens engagés constitue un facteur déterminant dans les chances de survie et de récupération des victimes », souligne la SNSM de Propriano.





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