La foudre provoque plusieurs départs de feu en Haute-Corse

La journée de ce mercredi a été marquée par un changement de météo en Corse. Si les précipitations qui ont touché le centre de l’île n'ont pas permis d'éteindre les incendies encore sous surveillance, elles se sont accompagnées d'une activité orageuse qui a provoqué plusieurs nouveaux départs de feu en Haute-Corse, indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B).



À San Lorenzu, six châtaigniers ainsi qu'environ 500 m² de gros maquis ont ainsi été brûlés suite à un impact de foudre. Un incendie rapidement maitrisé par la vingtaine de sapeurs-pompiers et sapeurs forestiers mobilisés sur place, qui ont été appuyés par l’hélicoptère PUMA.



Une autre intervention liée à la foudre a également u lieu à Montegrossu, où un feu d'une centaine de mètres carrés a été rapidement maîtrisé. Des reconnaissances ont également été menées à Calenzana, Vivariu et Olmi-Cappella, sans qu'aucune situation préoccupante ne soit finalement constatée, précise le SIS 2B.



Concernant les principaux sinistres de ces derniers jours, les reconnaissances réalisées dans la journée confirment que la situation reste toutefois maîtrisée, annonce par ailleurs le SIS 2B.



À Corte, les secours ne recensent ainsi plus que deux légères fumeroles. Elles continueront d'être surveillées et traitées ce jeudi. Les faibles pluies tombées sur le secteur n'ont en revanche pas été suffisantes pour modifier significativement la situation.



Même constat à Albertacce, où une seule fumerole subsiste. Une reconnaissance effectuée par l'hélicoptère Dragon 2B a permis de confirmer qu'elle se trouve à l'intérieur du périmètre déjà parcouru par les flammes et qu'elle ne présente aucun risque de propagation. Là aussi, les précipitations sont restées trop limitées pour avoir un effet notable sur le feu.



À Biguglia enfin, le SIS 2B indique qu'« aucun fait nouveau n'est à signaler ».





À noter que les intempéries ont également eu des conséquences dans le massif de Bonifatu. Les fortes pluies ont conduit les autorités à procéder à l'évacuation préventive d'une centaine de personnes présentes dans le secteur du Fangu.