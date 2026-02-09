Dernier embarquement pour Zia Margarita : le Teatru Nustrali fait son retour à Ajaccio

Un avion en détresse, un équipage improbable et une galerie de personnages aussi attachants que déjantés. Voilà le décor de Ci Costa U Low Cost, l’une des créations du Teatru Nustrali, qui fera escale samedi soir sur la place Jean Casili, aux Salines. À partir de 21 heures, le public est invité à embarquer gratuitement pour une heure et demie de théâtre burlesque, entièrement joué en langue corse.



Au-delà du spectacle, ce rendez-vous marque surtout le retour de la troupe à Ajaccio. Une représentation attendue pour Petru Squarcini, auteur, metteur en scène et comédien, qui n'avait plus joué dans la ville depuis plusieurs années.



Avec Ci Costa U Low Cost, Petru Squarcini referme la trilogie consacrée à Zia Margarita et sa famille, devenue familière des spectateurs au fil des années. Autour du personnage principal gravitent Fiffina, Leletta, Pasqualona, Zèzè, Mado et bien d'autres figures, toutes plus fantasques les unes que les autres.



Cette fois, tout le monde prend place à bord d'un vol « low cost ». Mais dans cet univers imaginé par l'auteur, l'économie ne s'arrête pas au billet d'avion. La compagnie aérienne, les services proposés, les situations rencontrées… jusqu'à certains événements de la vie, tout est revisité avec un humour volontairement absurde. « C'est une pièce où tout devient low cost : la compagnie aérienne, la femme de ménage, et même un enterrement », résume Petru Squarcini. « On retrouve tous ces personnages loufoques que le public suit depuis le début de la trilogie. » Sur scène, cinq comédiens incarnent cette galerie de personnages, changeant parfois de rôle au fil des tableaux.



Une soirée placée sous le signe du partage



Si le spectacle avait déjà été joué une première fois à Cuttoli en 2021, cette nouvelle version a été largement revisitée. De nouveaux personnages ont fait leur apparition, certaines scènes ont été réécrites et le spectacle continue d'évoluer au gré des représentations.



Une façon de travailler que revendique pleinement Petru Squarcini : « Mes pièces sont toujours le fruit de mon imagination. Mais j'aime qu'elles restent vivantes. À chaque représentation, je modifie des choses. Rien n'est jamais complètement figé. C'est ce qui me plaît dans le théâtre : créer, écrire et réinventer. »



Fondé en 2013, le Teatru Nustrali s'est construit autour de cette volonté de proposer un théâtre populaire, accessible et ancré dans la langue corse. Si la troupe a accepté l'invitation de jouer aux Salines, ce n'est pas un hasard. Pour Petru Squarcini, le cadre se prête parfaitement à l'esprit de la pièce : « C'est un thème populaire dans un quartier populaire. Cela fait des années que nous n'avons pas joué à Ajaccio. En plein air, gratuitement, au cœur de l'été… tout est réuni pour passer une belle soirée. »



Pensé comme un spectacle intergénérationnel, Ci Costa U Low Cost s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. « Chacun peut reconnaître quelqu'un de son entourage dans ces personnages », sourit l'auteur. Après avoir fait voyager le public au fil de trois spectacles, Zia Margarita s'apprête donc à effectuer son dernier embarquement. Et si quelques turbulences sont annoncées à bord, elles devraient surtout se traduire par une pluie d'éclats de rire sur la place des Salines.

