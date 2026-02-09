Ball-Trap - Antoine Tramoni victorieux à Pila Canale

Après un premier concours de ball-trap disputé les 4 et 5 juillet à Murateddu, puis un suivant à Conca, les tireurs et les chasseurs avaient de nouveau rendez-vous le samedi 1er et le dimanche 2 août, cette fois à Pila Canale dans le cadre d'un concours disputé sur 75 plateaux, organisé par l'association Corsica Team Ball-Trap.



La journée de samedi était réservée aux entraînements, alors que le concours, en lui-même, a débuté dimanche matin.



Au terme de cette journée, la première place dans les rangs des tireurs est revenue à Antoine Tramoni, auteur d'un score de 70 sur 75 qui a devancé Simon-Paul Cazieux (68/75) déjà victorieux à Murateddu puis à Conca.



Chez les chasseurs, victoire d'Alexandre Simon, qui a rendu une carte de 64/75 et qui l'a emporté devant son frère Stéphane Simon avec un score de 62/75.



Enfin du côté des plus jeunes, Jean-Roch Simon a été primé grâce à son score de 56 sur 75 et complète de la sorte le palmarès de la famille.