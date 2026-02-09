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Ball-Trap - Antoine Tramoni victorieux à Pila Canale


GAP le Mercredi 5 Août 2026 à 20:16

Après Murateddu et Conca, le circuit estival de ball-trap faisait étape à Pila-Canale ce week-end. Organisé par Corsica Team Ball-Trap, le concours a sacré Antoine Tramoni chez les tireurs, Alexandre Simon chez les chasseurs et Jean-Roch Simon chez les jeunes.



Ball-Trap - Antoine Tramoni victorieux à Pila Canale
Après un premier concours de ball-trap disputé les 4 et 5 juillet à Murateddu, puis un suivant à Conca, les tireurs et les chasseurs avaient de nouveau rendez-vous le samedi 1er et le dimanche 2 août, cette fois à Pila Canale dans le cadre d'un concours disputé sur 75 plateaux, organisé par l'association Corsica Team Ball-Trap. 
 
La journée de samedi était réservée aux entraînements, alors que le concours, en lui-même, a débuté dimanche matin.
 
Au terme de cette journée, la première place dans les rangs des tireurs est revenue à Antoine Tramoni, auteur d'un score de 70 sur 75 qui a devancé Simon-Paul Cazieux (68/75) déjà victorieux à Murateddu puis à Conca.
 
Chez les chasseurs, victoire d'Alexandre Simon, qui a rendu une carte de 64/75 et qui l'a emporté devant son frère Stéphane Simon avec un score de 62/75. 
 
Enfin du côté des plus jeunes, Jean-Roch Simon a été primé grâce à son score de 56 sur 75 et complète de la sorte le palmarès de la famille.

Les classements

Ball-Trap - Antoine Tramoni victorieux à Pila Canale
Tireurs : 1. Antoine Tramoni 70/75, 2. Simon-Paul Cazieux 68/75, 3 Pascal Pietri 67/75 
 
Chasseurs : 1. Alexandre Simon 64/75, 2. Stéphane Simon 62/75, 3. Adrien Manzu 61/75
 
Juniors : Jean-Roch Simon 56/75, 2. François Pietri 47/75, 3. Paul-Marie Beretti 46/75




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