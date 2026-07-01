Le Crous de Corse renforce son offre de logements étudiants

Le Crous de Corse poursuit le développement de son parc de logements étudiants. Alors que se tenait ce mardi la réception des travaux de gros œuvre de la future résidence Sambucucciu d’Alandu, avenue Jean-Nicoli à Corte, le Crous en a profité pour signer l’acte notarié d’acquisition de la résidence Pasquale Paoli, située à quelques mètres. Comptant 82 logements, celle-ci a été achetée pour un montant de 7 millions d’euros. « Nous allons avoir des T1, des T2, des logements pouvant aller jusqu’à 44 m²… On augmente notre parc, mais on diversifie aussi notre offre, parce que nous ne disposions pas encore de ce type de logements. Cela va nous permettre de proposer un panel plus large à nos résidents », explique Marc-Paul Luciani, directeur du Crous de Corse.





Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus large de développement du parc immobilier du Crous. Fort de 830 logements aujourd’hui, celui-ci dépassera prochainement le cap des 1 000 places grâce à la construction de la résidence Sambucucciu d’Alandu, dont la livraison est prévue à la fin de l’année 2026. D’un coût de 9,3 millions d’euros, le bâtiment comptera 100 studios et intégrera plusieurs équipements destinés à limiter son impact environnemental, parmi lesquels « un toit végétalisé et équipé de panneaux photovoltaïque et un patio végétal et ombragé ».





Une réponse à une forte pénurie





Avec ses 100 studios supplémentaires, cette future résidence doit contribuer à atténuer le manque de logements étudiants sur l’île. Une situation que le directeur du Crous qualifie de « saturation extrême ». « Cet été, nous proposons environ 400 logements pour près de 2 500 demandes. Cela représente un logement pour six ou sept demandeurs, nous sommes réellement saturés », souligne Marc-Paul Luciani. « Avec les nouvelles résidences, nous allons augmenter notre capacité de plus de 20 %. Ce n’est pas anodin. Cela nous aidera à résorber une partie de la précarité liée au logement et, nous l’espérons, à inciter les bailleurs ainsi que les partenaires publics et privés à investir et construire davantage. »





Le Crous entend d’ailleurs poursuivre son développement au-delà de Corte. Des projets sont actuellement à l’étude à Bastia et à Ajaccio. « Il faut savoir qu’il y a près de 1 000 étudiants en post-bac sur ces deux communes », rappelle Marc-Paul Luciani. « Nous travaillons actuellement sur un projet à Ajaccio : il s’agit de bureaux que nous pourrions transformer en 30 à 40 logements étudiants sur une surface totale de 1 500 m². »





Un hommage à Chloé Aldrovandi





La résidence Pasquale Paoli devrait prochainement être rebaptisée « résidence Chloé Aldrovandi », en hommage à l’étudiante assassinée l’année dernière à Ponte-Leccia. Pour Marc-Paul Luciani, cette décision s’inscrit dans un devoir de mémoire. « Ça a du sens puisqu’elle était étudiante ici. Ça participe au devoir de mémoire et ça montre que le Crous n’oublie pas les étudiants tragiquement disparus. »

