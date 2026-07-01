Air Corsica ouvre une liaison directe entre Ajaccio et Dole pour l'été 2026

Air Corsica a inauguré ce mercredi 1er juillet une nouvelle liaison aérienne directe entre Ajaccio et Dole, dans le Jura. Cette desserte saisonnière, opérée chaque mercredi jusqu'au 26 août, vient enrichir le réseau estival de la compagnie et renforcer l'accessibilité de la Corse depuis l'est de la France.



Assurée en ATR 72-600 de dernière génération, cette liaison hebdomadaire vise à faciliter les déplacements entre deux territoires aux identités fortes et aux patrimoines reconnus. Au-delà du seul aspect touristique, ses promoteurs mettent en avant le développement des échanges économiques, culturels et institutionnels entre la Corse et le Jura.



Côté corse, cette nouvelle ligne offre une porte d'entrée supplémentaire vers Ajaccio et le sud de l'île. À l'inverse, elle permet aux voyageurs insulaires de découvrir le Jura et, plus largement, la Bourgogne–Franche-Comté, région réputée pour ses paysages naturels, son patrimoine historique et sa gastronomie.



Les vols sont commercialisés à partir de 99 euros TTC l'aller simple. Les réservations sont ouvertes sur le site d'Air Corsica et dans les agences de voyage.

La liaison sera assurée à raison d'un vol par semaine, chaque mercredi, du 1er juillet au 26 août.

