À Ajaccio, la lutte contre les rats s'intensifie face à une prolifération estivale

Une stratégie ciblée et un suivi hebdomadaire



Les équipes municipales ciblent les secteurs où les passages de rats sont identifiés et assurent un suivi régulier des dispositifs. « Dans les quartiers les plus impactés, on revient toutes les semaines pour vérifier l'intégrité des postes et les recharger si besoin. Ce suivi dure 35 jours et peut être prolongé si la population n'est pas suffisamment régulée », explique Didier Brancaleoni.



Au-delà de Sainte-Lucie, plusieurs autres secteurs sont concernés par les interventions, parmi lesquels les Sanguinaires, la Vieille Ville, Aspretto et Mezzavia. Au total, près de 500 postes d'appâtage seront installés, en complément de plus de 1 200 plaquettes rodenticides déployées depuis le début de l'année dans le réseau d'eaux pluviales, ainsi que du traitement des terriers présents sur les espaces publics.



Mais pour être efficace, encore faut-il que les rongeurs acceptent d'entrer dans les boîtes, comme l’explique le responsable d’équipe : « Le rat est très intelligent. Dès que l'on modifie son environnement, il s'en rend compte et évite le nouvel objet. Il lui faut un temps d'adaptation avant d'aller consommer les appâts, mais une fois ingérer, le rat meurt en près de 4 heures. » Les produits utilisés sont régis par la législation européenne et exclusivement réservés aux professionnels. « Seuls mes agents et moi pouvons les manipuler. Ils sont placés dans des postes fermés à clé, inaccessibles aux riverains et aux enfants. » Concernant les chiens, le responsable précise que les appâts contiennent un répulsif et qu'il faudrait en ingérer une quantité importante pour provoquer une intoxication.





Une population favorisée par l'été... et les déchets



La période estivale constitue un terrain favorable à la prolifération des rongeurs. « En hiver, ils dépensent beaucoup d'énergie pour maintenir leur température. En été, ils sortent davantage, recherchent de la nourriture, se reproduisent. La population peut doubler », explique Didier Brancaleoni. Un phénomène qui s’est accentué ces dernières années. Si le réchauffement climatique peut jouer un rôle, le responsable pointe surtout la présence de déchets en surface. « Il faut absolument que les ordures ménagères soient sorties aux heures de collecte. Les dépôts sauvages nourrissent directement les rats. »