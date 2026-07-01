À dix jours de son lancement, la Kermesse Festival peaufine sa première édition en Corse

À mesure que l'échéance approche, la pression monte dans les coulisses de la Kermesse Festival. À dix jours de l'ouverture du festival, qui investira le Théâtre de Verdure du Casone les 10, 11 et 12 juillet, les derniers réglages sont en cours. Pour Pierre Abbate, directeur général de Chafadou Productions et organisateur de l'événement, l'impatience domine largement le stress. « Nous sommes très excités. Ajaccio, c'est une première pour nous, une première rencontre avec le peuple corse. Les artistes sont très heureux de venir et les ventes sont très engageantes », confie-t-il.



Avec une capacité de 3 700 spectateurs par soirée, le festival semble avoir trouvé son public. Sans viser des jauges comparables à celles de certaines étapes continentales, les organisateurs se disent satisfaits du rythme des réservations. « C'était une première en Corse. Il fallait que les Corses nous fassent confiance. Aujourd'hui, les ventes sont à la hauteur de nos attentes et il reste encore quelques places », explique Pierre Abbate.



Parmi les trois soirées, celle du samedi 11 juillet s'impose comme la plus demandée, tandis que le dimanche enregistre, pour l'instant, une fréquentation plus modérée. Une tendance que l'organisateur observe régulièrement sur les différentes dates de la tournée, les contraintes professionnelles ou la volonté de ne pas enchaîner trois soirées de festival influençant souvent les réservations.



Deux ans de préparation pour relever le défi de l'insularité



Si le public découvrira le festival en juillet, son organisation, elle, a débuté il y a bien longtemps. Derrière les trois soirées de concerts se cachent près de deux années de préparation. « Nous travaillons sur ce projet depuis deux ans. Cela fait un an que nous l'avons annoncé, mais cela fait deux ans que nous préparons cette édition avec les acteurs locaux et la Ville d'Ajaccio », souligne le producteur.



Organiser un festival sur une île représente toutefois des contraintes supplémentaires. Le transport du matériel, les traversées maritimes, l'hébergement des équipes techniques ou encore les déplacements des artistes viennent alourdir l’organisation. « Produire un festival en Corse entraîne forcément des coûts supplémentaires. Il faut anticiper les traversées, réserver les hébergements très en amont et composer avec un nombre de liaisons aériennes plus limité qu'ailleurs », détaille Pierre Abbate.



Le montage du site débutera dès le mardi précédant l'ouverture du festival. Quatre jours seront nécessaires pour installer les infrastructures, tandis que le démontage sera réalisé dès le lendemain de la clôture.