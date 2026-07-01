La CAPA lance son projet de territoire, l'opposition réclame des garanties sur la gouvernance

C'est une réflexion sur le long terme que souhaite engager la CAPA. Réunis lundi soir en conseil communautaire, les élus ont approuvé le lancement du projet de territoire. Pendant une dizaine de mois, la collectivité entend dresser un état des lieux du Pays ajaccien avant de définir une stratégie de développement pour les vingt prochaines années.



Le but ? S’intéresser et intégrer les nouveaux enjeux auxquels le territoire va être confronté à l’avenir. « La CAPA d'il y a vingt ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Il va falloir adapter nos orientations aux enjeux écologiques, énergétiques ou d'aménagement. Quel est le modèle économique et social que l'on voudra développer pour nos jeunes d'aujourd'hui et nos citoyens de demain ? », indique le président de la CAPA.



Pour Stéphane Sbraggia, cette première phase est essentielle. « Des diagnostics doivent être débattus, à partir desquels on va élaborer des orientations stratégiques pour les vingt prochaines années. » Une réflexion qui devra également permettre de mesurer le chemin parcouru depuis la création de l'intercommunalité. « Ce sera l'occasion de faire un bilan institutionnel mais aussi auprès des communes, de savoir quel est leur intérêt d'adhérer à une communauté d’agglomération et en quoi cela améliore la qualité de vie de nos concitoyens. Toute la vertu du diagnostic est de savoir exactement ce que nous sommes. »



Une méthode qui interroge l'opposition



Si personne n'a contesté le principe d'un nouveau projet de territoire, plusieurs élus se sont interrogés sur la manière dont il sera construit, à l’instar de Romain Colonna : « Il n'y a pas encore aujourd'hui d'orientation politique à ce projet. Il y a une intention, à laquelle on ne s'oppose pas, mais nous serons attentifs aux orientations politiques qui seront retenues. »