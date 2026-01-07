Saison des feux de forêt : le SIS2B muscle son dispositif pour l’été

Pour éviter un incendie catastrophique, le SIS 2B et les acteurs de la sécurité civile renouvellent, comme chaque été, leur dispositif. Dans un premier temps, une quinzaine de camions seront positionnés, accompagnés d’une centaine de pompiers, à des endroits stratégiques afin de surveiller et d’intervenir rapidement sur les incendies. « Le dispositif est totalement adaptable et évolue avec le niveau de risque », précise Jean-Noël Rigot, qui indique que « l’on peut atteindre jusqu’à 750 personnes mobilisables. » Les pompiers insulaires pourront également compter sur le renfort de « cinq unités supplémentaires, dont trois venues du continent », précise de son côté Véronique Deprez-Boudier, préfète de Haute-Corse.



Le dispositif a également été renforcé par des moyens aériens supplémentaires. En plus des deux Canadair basés à Ajaccio et d’un hélicoptère, s’ajoute cette année un second hélicoptère lourd bombardier d’eau. Un troisième appareil pourra également être engagé avec le Dragon 2B, désormais équipé d’une poche permettant d’assurer des largages. Des moyens aériens renforcés sur l’île par la présence de drones de surveillance ainsi que des moyens de la Collectivité de Corse. En cas d’alerte majeure, les moyens aériens nationaux, notamment les DASH, pourront être engagés et même prépositionnés sur l’île afin de réduire les délais d’intervention.



Pour Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, la doctrine est claire : « Tous les moyens disponibles sur le terrain et une coordination interservices. On ne réussit pas seul. C’est une méthode qui gagne. »



Au-delà de la lutte contre les incendies, les autorités insistent également sur la prévention face à certains comportements à risque : « Il faut plus de discipline, plus de communication. On est en alerte orange canicule. Il ne faut pas d’écobuage, pas de fauchage. On fait passer le message, il faut rappeler les règles. Il faut que ce soit tolérance zéro pour un certain nombre de comportements qui nous mettent en danger », rappelle le président du SIS 2B.

La préfète de Haute-Corse rappelle un chiffre : « Neuf feux sur dix ne sont pas d’origine naturelle » et appelle la population à avoir le réflexe « du 112 ou du 18 dès que l’on constate un départ de feu. »



Le dispositif mis en place cet été permet de lutter contre les incendies, mais aussi de venir en aide aux personnes, comme l’indique le lieutenant-colonel Jean-Noël Rigot : « En rapprochant des moyens des secteurs isolés, les sapeurs forestiers, les réserves communales de sécurité civile, qui sont aussi formées aux gestes de premiers secours et disposent de matériel en attendant l’arrivée de moyens plus adaptés. »



À noter qu’un dispositif exceptionnel de secours et de surveillance sera mis en place à l’occasion du Restonica Trail, qui se déroulera du 9 au 11 juillet.



En 2025, la Haute-Corse avait connu 219 départs d’incendie, dont 78 feux de forêt, qui avaient ravagé un total de 1 100 hectares.