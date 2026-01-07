La CAPA renouvelle pour un an son contrat avec Muvitarra pour évaluer les effets de son plan de restructuration

Plutôt qu'un engagement sur plusieurs années, la CAPA a fait le choix d'un contrat d'un an avec la Société publique locale Muvitarra. Une durée qui, selon son président Stéphane Sbraggia, doit permettre d'évaluer les conséquences des mesures de réorganisation mises en œuvre ces derniers mois. « La durée de ce contrat s'explique par la volonté de la CAPA de prendre en compte les effets d'un certain nombre de mesures de réorganisation et de restructuration qui ont été prises, notamment au niveau de l'entreprise », explique-t-il.



Le président rappelle que plusieurs audits financiers, organisationnels et sociaux ont été réalisés afin d'identifier les leviers d'amélioration du fonctionnement de la société. « Cette société a un coût structurel qui dépasse les normes acceptables depuis longtemps. Les différents audits tendent à corriger des trajectoires qui sont aujourd'hui financièrement difficiles à soutenir », poursuit le président. Pour autant, il se garde de tout pronostic : « Je ne peux pas garantir que la suite de ce contrat permettra d'avoir des solutions nouvelles de redressement fiables. »



Des coûts supérieurs aux standards observés



L'une des principales préoccupations de la collectivité reste le coût d'exploitation du réseau. Le président rappelle que la participation de la CAPA est passée de 6,9 millions d'euros en 2016 à 10,75 millions d'euros en 2025, tandis que le nouveau contrat prévoit un coût annuel d'exploitation d'un peu moins de 10 millions d’euros. Selon lui, les dépenses restent nettement supérieures à celles constatées sur des réseaux comparables. « Nous sommes à environ 9 euros du kilomètre, quand les standards médians se situent entre 5 et 6 euros. »



Le président estime que cette situation résulte à la fois des caractéristiques du réseau et de l’organisation de l’entreprise. « Aujourd'hui, on a des moyens qui sont mal utilisés pour un réseau qui n'est pas totalement satisfaisant et, dans le même temps, une partie du territoire n'est pas couverte », poursuit Stéphane Sbraggia. L'année à venir doit donc permettre de vérifier si les décisions déjà prises produisent les effets attendus avant la préparation d'un contrat pluriannuel.



Si François Filoni indique ne pas s'opposer à la délibération, il attire l'attention sur l'équilibre économique du service : « Nous votons un coût d'exploitation de près de 10 millions d'euros par an. Or les recettes commerciales ne couvrent que 14 % des charges. La contribution publique finance donc 86 % du reste. » L'élu demande à l'exécutif quelle progression des recettes est désormais attendue de la SPL et réclame que le bilan du plan d’action soit présenté au conseil communautaire dès que possible.