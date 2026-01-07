Munticellu - Les CM2 reçoivent leur diplôme « Gestes qui sauvent »

Une formation pour acquérir les bons réflexes

Au fil de près de seize séances, le caporal François-Xavier Savelli, agent du CTA-CODIS 2B, a adapté son planning opérationnel à celui des NAP afin de proposer aux élèves un programme progressif et complet. Les enfants ont appris les premiers réflexes à adopter face à une situation d'urgence : protéger, alerter, intervenir en sécurité, reconnaître un arrêt cardio-respiratoire, réagir face à un étouffement ou à une hémorragie, mais aussi prendre en charge une personne inconsciente qui respire. Au-delà des gestes techniques, le sapeur-pompier souhaitait surtout transmettre une valeur essentielle : ne jamais hésiter à porter secours. « Ce que j'ai surtout essayé de leur transmettre, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers les autres », explique-t-il.





La leçon d’une expérience

Cette conviction est née d'une intervention qui l'a profondément marqué. Il raconte avoir été confronté à un enfant incapable de passer un appel d'urgence alors que son père était victime d'un malaise cardiaque. Une expérience qui lui a fait prendre conscience de l'importance d'apprendre très tôt aux plus jeunes à se situer, à alerter les secours et à connaître les premiers gestes. « Le stress, on ne peut jamais totalement l'anticiper tant qu'on n'y est pas confronté. Mais lorsqu'on a reçu une formation, on est mieux préparé à réagir », souligne-t-il.





Une démarche citoyenne

Avant la remise des diplômes, le caporal François-Xavier Savelli, aux côtés du maire Joseph Mattei et du capitaine Pascal Colombani, représentant la direction du SIS 2B, a salué l'implication des élèves. « Merci d'avoir été aussi assidus. Parfois, il a fallu reprendre certains comportements, mais vous êtes allés jusqu'au bout et, de ce que j'ai vu, vous maîtrisez désormais les gestes de premiers secours ». Le caporal Savelli a également remercié l'école de Munticellu, la municipalité ainsi que l'Union départementale des personnels du SIS de la Haute-Corse, qui a mis à disposition les supports pédagogiques ayant contribué à la réussite de cette action.





Une convention qui prend tout son sens

Pour le maire Joseph Mattei, cette formation dépasse largement l'apprentissage des gestes de secours. « Cette action représente énormément de choses pour les enfants. L'intervention des pompiers leur permet de mieux comprendre leur rôle, mais aussi ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans la vie quotidienne. C'est une très belle initiative que les services interviennent dans notre école municipale ». L'élu rappelle que cette opération s'inscrit pleinement dans la convention signée entre la commune et le SIS 2B.« Cette intervention correspond à l'esprit de cette convention. C'est sa traduction concrète. La commune est très heureuse d'accueillir les sapeurs-pompiers dans notre école et de permettre aux enfants de bénéficier de cet enseignement. »

À travers cette remise de diplômes, la municipalité et les sapeurs-pompiers ont salué bien plus qu'un apprentissage technique. Cette initiative a permis de former de jeunes citoyens capables d'alerter efficacement, d'adopter les bons réflexes face à une situation d'urgence et, peut-être un jour, de sauver une vie.